В день рождения Владимир Путин повысил зарплату себе и ряду чиновников

Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, увеличатся на 4,3%, сообщает РБК.
В соответствии с указом, подписанным 7 октября, в день рождения главы государства, зарплаты президента России и председателя правительства будут увеличены "в целях обеспечения социальных гарантий". Увеличится денежное вознаграждение с 1 октября 2019 года.
Аналогичным образом будут повышены зарплаты глав СКР, Генпрокуратуры, Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза и главы ЦИК.
Кроме того, на 4,3% увеличились зарплаты у лиц, замещающих госдолжности в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях.
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