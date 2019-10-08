Симптомы рака на теле человека назвали медики

В эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников перечислил симптомы, которые могут служить доказательством развития онкологических заболеваний, пишут "Известия".
В первую очередь нужно обратить внимание на состоянии кожи, отметил Мясников. Ее сухость, зуд, черный акантоз и темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут говорить о наличии злокачественной опухоли, в частности, рака желудка.
Также вышеперечисленные признаки являются симптомами гипотериоза, болезней гипофиза и сахарного диабета.
О наличии онкологических заболеваний может свидетельствовать и состояние ногтевой пластины, утверждает специалист.
"По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", — объяснил Мясников.
Еще один признак — плохое заживление ран и избыточный рост волос на лице у женщин, который может говорить о раке яичников.
Помимо этого, о наличии в организме человека онкогенных вирусов, провоцирующих рак шейки матки, могут сигнализировать папилломы.
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