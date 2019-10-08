В Индии казнят педофила, насиловавшего двухлетнюю девочку пять часов

Судьи вынесли приговор педофилу, который похитил двухлетнюю девочку и пять часов надругался над ней в индийском штате Махарашта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of India.
Малышка не перенесла изнасилования и скончалась, что склонило двух из трех судей к назначению высшей меры наказания – смертной казни.
Ужасное преступление всколыхнуло Индию в 2012 году. Мужчина затащил ребенка к себе в дом, а чтобы соседи думали, что никого внутри нет – запер дверь снаружи.
Когда правоохранительные органы нашли ребенка в квартире, он был без сознания. Медики не смогли спасти жизнь маленькой индианки.
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