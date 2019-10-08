Актриса Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении, которые появились в СМИ на фоне истории с ее задержанием сотрудниками полиции, рассказала РБК о своем самочувствии.
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы, которая якобы перестала выходить на связь и появляться на улице. Друг Бочкаревой Андрей Ковалев рассказал, что актриса проживает в своей квартире, однако из дома не выходит.
В разговоре с изданием Бочкарева отметила, что чувствует себя хорошо. При этом актриса отказалась раскрывать свои дальнейшие планы, отвечая на соответствующие вопросы фразой "вы скоро все узнаете".
Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. После появилось видео задержания.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
В МВД сообщили, что был найден пакетик с кокаином. При обыске квартиры актрисы запрещенных веществ полицейские не обнаружили. В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Комментарии
Ломало тётку
Хьюстон, у нас были проблемы.