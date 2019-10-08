В Барнауле неделю не могут закопать могилы с телами детей. СК организовал проверку

Кладбище в барнаульском поселке Власиха – единственное в городе место, где хоронят безродных людей, но уже несколько дней там в вырытых могилах лежат семь умерших, в том числе и дети, сообщает ИА REGNUM.
"Вот они, не закопанные могилки, напротив каждой – табличка. Это детская, маленький гробик – два. Еще детский – три, четыре. Еще детская могила – пять, шесть. Еще детская могилка – семь", – рассказал работник кладбища.
Руководитель МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" Виталий Иконников сообщил агентству, что несколько могил с 4 октября не закопали, потому что трактор сломался. "Но это прямая обязанность заведующего кладбищем. И если вы опубликуете данное видео, я его тут же уволю", – добавил он.
Хоронить всех безродных, умерших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года. Всего за год на государственные средства осуществляется порядка 240-280 погребений.
СУ СК по Алтайскому краю сообщил о доследственной проверке. "На сайте одного из информационных агентств сети Интернет опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников", – рассказали в ведомстве.
В ходе проверки предстоит изучить информацию, а также проверить на халатность действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан. По результатам будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Не востребованные трупы детей?! Так много? Что-то не так тут.
А если трактор не отремонтируют месяц?
8.10.2019 10:57
- гость -
Это могут быть дети людей ведущих антисоциальный уровень жизни, т.к. родители не в состоянии похоронить сами, эта обязано сделать государство.
Семь детских могил?... И дети в них неопознаны?... А причина смертей некриминальная?
лопаты в руки и закопали бы
8.10.2019 11:08
- гость -
Тоже так же подумал.
Обычно вручную на кладбищах закапывают и холмик могильный формируют. Или тут этим детям даже такого не положено ?
8.10.2019 11:04
- гость -
Меня настораживает другая сторона - семь детей никому не нужных!!!! Это жутко представить и не возможно понять!!! Представляете - родится не нужным ни папе, ни маме... Особенно маме!
8.10.2019 11:19
- гость -
Прочитал Ваш комментарий и так страшно осознавать бездушие людей! И в правду, умершим уже нет разницы, но живые то должны хоть немного относится с уважением к умершим.
трактор, ага...
Монополия на похоронные услуги еще жёстче, чем на добычу нефти и газа. Нет денег - нет могилы.
8.10.2019 11:24
- гость -
ну поплачьте еще, от жалости
8.10.2019 11:28
- гость -
Я тут про уважение к покойным.., а вы правильно сказали, что у этих людей только уважение к деньгам и плевать они хотели на все остальное!
Виталий Иконников- вот этого персонажа под суд. Знал молчал, грозился. Ну не выполнил тот свою обязанность, дай своих людей закопать, прими меры что бы тот персонаж (подчиненный) более не работал поменяй . А он еще имеет совесть заявлять если информацию обнародуете то я его уволю?!! Да это что за собака то такая?!!! Да его там первого надо закопать, чтоб одна башка торчала наружу.
8.10.2019 11:33
- гость -
И поплачу, хоть кто то с сочувствием отнесется к этим детям. Вы еще молоды и многого Вам не понять.
Столько детских могил??? Каждая детская смерть- это ЧП.