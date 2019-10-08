В Барнауле достраивают реабилитационный центр для детей-инвалидов

Масштабная реконструкция краевого реабилитационного центра "Журавлики", который предназначен для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, находится на завершающей стадии, сообщается на официальном сайте Барнаула.
"Когда мы зашли на эту площадку, здания как такового не было, лишь остатки фундамента и кучи сборного железобетона. Объект был начат в июне 2018 года, сдача планируется в декабре текущего года", – рассказал замдиректора Единого стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев.
Он сообщил, что на первом и втором этажах уже завершаются отделочные работы. Там будут размещены административные помещения и врачебные кабинеты, а также актовый и спортивный залы. В третьем блоке, где планируются водо-, грязелечебные процедуры, залит под стяжку пол и чаша бассейна. Всего в лечебно-медицинском корпусе будет три этажа.
По словам директора учреждения Андрея Лунина, реконструкция позволит минимизировать очередь в учреждение и увеличить число обращений до 165 вместо нынешних 65 пациентов.
"Сейчас ведем запись уже на два месяца вперед, поскольку период реабилитации составляет 19-21 день, и пока мы не можем удовлетворить все запросы. В общей сложности в центре будут работать 30 специалистов. Уже приобретена компьютерная техника, в ближайшее время планируется поставка мебели, медицинского оборудования, спортивного инвентаря и бытовой техники", – рассказал Лунин.
Новый корпус позволит в три раза увеличить площадь реабилитационного центра: с 1200 кв. метров до 3600. Стоимость работ по реконструкции составила почти 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Реставрированный корпус полностью приспособлен к требованиям программы "Доступная среда". Выделены места для стоянки маломобильных групп населения, установлен специализированный пассажирский лифт, рассчитанный на 1000 кг, для спуска инвалидов-колясочников в бассейн смонтирован подъемник. Под коляски адаптированы дверные проемы всех кабинетов и санузлов, а также главные входные группы здания, сообщает "Вечерний Барнаул".
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