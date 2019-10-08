Россиян предупредили о рисках при покупке домашних продуктов

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о рисках, которым подвергают себя россияне, покупая домашние продукты.
Россиянам напоминают, что домашнее изготовление не предусматривает никакого контроля за качеством продукции и технологии ее производства.
"Производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта", – констатировали специалисты ведомства.
Кроме того, они обратили внимание, что производители мясной, рыбной и молочной продукции проходят жесткий контроль качества и порядка дезинфекции, так как в таких продуктах быстро размножаются возбудители кишечных инфекций.
Дополняют список "особо опасных" соленья и грибы. Во избежание отравления рекомендуется отказываться покупать их в несанкционированных точках продаж.
"Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый кустарным способом, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и так далее, а значит, является потенциально опасным для здоровья", – констатирует Роспотребнадзор.
Вредные вещества могут попасть в продукты с огорода также через упаковочную тару, которая не проходит никакого контроля и может быть не предназначена для хранения пищи (например, содержать токсичные краски).
Иногда упаковка оказывается негерметична, что также негативно влияет на свойства и срок годности продукта.
Ведомство напоминает россиянам, что при покупке продукции они вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.
Отсутствие этих документов говорит о том, что продукт может нанести вред здоровью покупателя, утверждают эксперты.
Комментарии
Можно подумать, что продукция предприятий переработки, имеющих лицензию, безопасна и сделана по всем правилам. Иначе, почему практически все проверяемые товары не соответствуют требованиям?
в домашних продуктах отсутствуют консерванты, Е-добавки и хим. элементы. Россияне, потребляя такие продукты, вы рискуете НЕ заболеть раком, государству это не выгодно
Для 10-55 - поддерживаю!
Уж сколько всякой химии в магазинных продуктах, плюс почти все не соответствует никаким стандартам,так лучше есть/пить домашнее и меньше шансов заболеть!
А государству конечно не выгодно...
Государству конечно не выгодно, оно теряет на поборах с людей, а с чего повышать зарплаты чиновникам и депутатам? Путин как хорошо день рождения отметил - себе и все кардиналам зарплаты повысил и все из нашего кармана!