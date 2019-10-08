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Больше камер и катафотов: как будут снижать смертность от ДТП на Алтае

, ИА "Амител"
За три года количество погибших на дорогах снизилось на 25%

Министерство транспорта Алтайского края намерено в ближайшие несколько лет снизить до нуля смертность на дорогах региона. Для этого установят камеры фото- и видеофиксации на самых аварийных участках. Такое решение было принято на совещании комиссии, которую возглавляет министр транспорта Александр Дементьев.

Основной обсуждаемой темой стала реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения", в рамках которого стоят амбициозные цели: снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до четырех человек на 100 тысяч населения (к 2030 году – достижение нулевой смертности).

На начало сентября 2019 года в ДТП в Алтайском крае погибли 124 человека, из них 21 – в Барнауле. Это на 4,61% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. А вот количество ДТП с участием детей в Алтайском крае выросло. В 2019 году произошло на 1,6% больше аварий с участием несовершеннолетних, чем год назад. По словам министра, по сравнению с 2015 годом смертность на дорогах края снизилась на 25,8%.

"Итогом встречи комиссии стало предложение о совмещении нерегулируемых пешеходных переходов с искусственными неровностями на участках улично-дорожной сети с высокой интенсивностью движения и аварийностью с участием пешеходов и обозначении переходов горизонтальной дорожной разметкой с применением термопластика", – говорится в сообщении Минтранса.

На неосвещенных участках улиц принято решение применять катафоты для обозначения границ пешеходного перехода, а также расширить сети автоматических комплексов фото- и видеофиксации.

В ГИБДД надеются, что камеры заставят любителей скоростной езды соблюдать правила дорожного движения в городах. К слову, благодаря этому количество штрафов в регионе за последние годы увеличилось вдвое. Все эти средства идут в дорожный фонд на ремонт магистралей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.10.2019 11:39
- гость -

на самых аварийных участках нужно менять структуру движения, а не камеры вешать

8.10.2019 11:49
Зрячий

В Новосибирске весь город камерами увешан (и не только город) - аварий от этого меньше не стало, за в бюджет и в карман коммерсантов поступаю немалые деньги!!!

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