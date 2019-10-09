Довольны люди, банки и государство: как изменения закона повлияют на военную ипотеку

Обеспечение военнослужащих и их семей жильем всегда было непростой задачей для государства. Раньше людям в погонах приходилось годами ждать, когда будет достроено ведомственное жилье и когда подойдет их очередь. Сегодня участник накопительной ипотечной системы (НИС) при определенной выслуге лет может приобрести себе недвижимость по своему вкусу и в любом регионе России.

Все выглядит примерно так: человек подписывает контракт или поступает на высшее военное и становится военнослужащим. После выполнения определенных условий (подписание 2-го контракта/5 лет учебы/3 года службы) военный регистрируется в накопительно-ипотечной системе, и государство начинает перечислять деньги на его внутренний счет. Еще через три года эти деньги становятся доступны: можно внести первоначальный взнос за ипотеку. Участник программы идет в банк, предоставляющий военную ипотеку, оформляет ее и покупает жилье, а с банком расплачивается государство – из тех денег, которые продолжают переводиться на внутренний счет.

Закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" вступил в силу в 2005-м, и с тех пор постоянно менялся. 2019 год не стал исключением.

Теперь к участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения отнесены сержанты, старшины, солдаты и матросы, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года. При этом общая продолжительность их службы по контракту должна составлять три года.

В результате документ расширил список участников. Но при этом оставил единственный способ получения жилья для поступивших на службу после 31 декабря 2019 года – только через военную ипотеку.

Участие в программе станет обязательным.

Денег станет больше. Ежегодная выплата увеличится до 280 000 рублей (268 500 рублей в прошлом году).

Оформлять документы на ипотеку станет проще. Сейчас разрабатываются стандарты предоставления военной ипотеки.

Поправки исправляют сразу две спорные ситуации с реализацией военной ипотеки:

военные не потеряют средства НИС из-за собственной забывчивости или невнимательности кадрового подразделения;

контрактники раньше пользовались лазейкой в системе, увольнялись раньше срока истечения первого военного контракта и потом подавали рапорт на включение в реестр НИС при оформлении второго контракта. Теперь это станет невозможным, поскольку включение в реестр привязано к сроку службы, а не к подписанию второго контракта.

Военная ипотека – это выгодное предложение от государства, суть которого заключена в том, что военнослужащий вместо жилья получает деньги. Такая схема проще и для государства (не нужно строить квартиры и держать военнослужащих в длинной очереди), и для военных (жилье можно выбрать самостоятельно).

Довольны и банки – государство, в отличие от человека, при любых обстоятельствах гарантирует выплату ипотеки.

Единственная непростая задача, которую благодаря военной ипотеке остается решить военнослужащему, – это выбор комфортабельного жилья, отвечающего всем его требованиям.

Барнаул сегодня дает невероятный простор, для того чтобы определиться с местом жительства. При этом военные все чаще рассматривают деловой центр города: кто-то из-за близости к месту работы, отсутствия пробок, удобной инфраструктуры, для кого-то это удачное вложение средств в будущее.

Демидовская площадь, Барнаульский сереброплавильный завод, парк Центральный, барнаульский Арбат, Нагорный парк, Речной вокзал и набережная – эти и многие другие атмосферные места исторической части Барнаула находятся в шаговой доступности от нового приковывающего взгляд жилого комплекса Plaza.

Броский, яркий и стильный жилой комплекс, но при этом гармонично вписывающийся в антураж старого города. Проект дома создавал известный архитектор Владимир Золотов под пристальным вниманием специалистов Барнаульского градостроительного совета. Это самобытный архитектурный ансамбль высотой 9, 12 и 14 этажей, отдельные секции которого расставлены по периметру и образуют закрытое дворовое пространство.

Кровли новостройки использованы для размещения зимних садов, спортивных площадок и смотровых террас. Во внутреннем дворе расположена благоустроенная территория с массивной светопрозрачной конструкцией в виде пирамиды. Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой. Еще один важный нюанс, решенный застройщиком для комфорта жильцов – двухуровневая подземная парковка с двумя отдельными въездами, рассчитанная на три сотни автомобилей.

Стоит добавить вишенку на этот архитектурный десерт: для военнослужащих здесь создан особый бонус – ОП "Барнаулкапстрой" предлагает скидку до 330 тысяч рублей при покупке квартиры с использованием военной ипотеки.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон: (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт