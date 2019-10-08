Зал не вместил всех желающих. Как в Барнауле открылся форум "Мой бизнес"

Форум "Мой бизнес" открылся в Барнауле 8 октября. Эксперты мирового уровня совершенно бесплатно будут делиться своим опытом с предпринимателями Алтайского края. Кстати, Барнаул стал вторым городом России, где проходит это знаковое мероприятие. Всего до конца года форум примут 26 городов страны.
В Барнауле форум проходит в ДК города. Как передает с места события корреспондент amic.ru, зал не вместил всех желающих попасть на встречу с экспертами. Всего на форум в Барнауле зарегистрировалось четыре тысячи человек. Те, кому не хватило мест в зале смогут смотреть трансляцию выступлений экспертов с большого экрана в холле.
Открывал форум губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он сообщил ,что по итогам первого полугодия в малом и среднем бизнесе региона занято 270 тыс человек. В рамках нацпроекта стоит задача увеличить это число к 2024 году до 330 тысяч. Одна из основных задач форума "Мой бизнес" — популяризировать предпринимательство в стране и научить граждан пользоваться инструментами, которые предлагает государство для поддержки бизнеса.
Работа форума в первый день продлится в течение 9 часов. Программа мероприятия предлагает спикеров российского масштаба. Во многом выступления экспертов сконцентрированы на диджитал и айти-технологиях. Спикеры говорят: происходит активное внедрение новых айти-решения, которые постепенно будут забирать работу у людей.
С другой стороны, сейчас есть масса возможностей развивать бизнес без колоссальных вложений на старте. В том числе пользуясь инструментом соцсетей.
Форум дал слово и местным предпринимателям.
Руководитель и основатель компании "Зиас Машинери" Константин Денисенко (г. Новоалтайск), пожелал малому и среднему предпринимательству не бояться и делать. Он рассказал о серьезной поддержке со стороны государства. Да, налоговая нагрузка в России выросла, но по сравнению с Германией она все же более мягкая, отметил Денисенко.
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