Власти Барнаула пообещали наказать виновных за незакопанные могилы на кладбище

Виновные в ситуации на Власихинском сельском кладбище, где в вырытых и незакопанных могилах остались лежать тела безродных людей, будут привлечены к ответственности, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Замглавы администрации Барнаула по строительству Сергей Демин в ходе утреннего совещания рассказал, что "по факту публикации информации об обнаружении на Власихинском кладбище незакопанных могил умерших, не имеющих супруга, родственников либо законного представителя, была проведена выездная проверка".
"На сегодняшний день установлено, что с 2 по 7 октября на кладбище были доставлены девять умерших. Могилы для их захоронения подготовлены, но из-за поломки трактора были закопаны вручную, при этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см. Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных", – объяснил ситуацию Демин.
Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светланы Фоминых сообщила, администрация кладбища не информировала руководство о своих проблемах.
"Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета выехали на место. Одновременно МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" направила трактор на сельское кладбище для устранения ситуации", – рассказала Фоминых.
По ее словам, меры по приведению могил в надлежащие состояние были приняты оперативно – в течение часа. "С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные", – добавила она.
Демин подчеркнул, что приняты все меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. В настоящее время ведется служебное разбирательство, по итогам которого будет дана оценка действиям или бездействию администрации кладбища, руководителей похоронной службы и должностных лиц. Виновные будут привлечены к ответственности, заверил замглавы администрации Барнаула.
Комментарии
стульчик под кем-то зашатался? )
я бы сказал иначе, -"стульчик под кем то жидким стал".
Без пинка, как без пряника, никто не хочет работать.
А не закапывают потому что лучше всего закапывать могилы подбросив туда ещё пару-тройку тел, которые уже никто никогда не найдёт. Ну кому в голову может прийти искать трупы на кладбище.
по строительству Сергей Демин, Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светланы Фоминых, может вас с лопаткой туда и информировать не надо, сами все познаете. "С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные" Все просто, взяты в бумажной форме. Здесь вам и нравственность и мораль..
За деньги должности продаете потом удивляемся неумению работать, безответственности и коррупции!!!! Орг выводы сделал , скоро выборы.
Тут надо за яица брать а не объяснительные. Позор