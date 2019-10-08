"Магис спорт" запустил очередную откровенно сексистскую рекламу

Фитнес-клуб "Магис-спорт" в очередной раз эпатировал публику неоднозначным баннером. На своем сайте он напомнил, что в Барнауле женщин на 24% больше, чем мужчин.
"Выдержи конкуренцию с Магис-спорт", – гласит надпись на баннере, где крупным планом показан вид сзади двух представительниц прекрасного пола.
Вероятно, одна из них имеет некоторые проблемы с избыточным весом, в то время как по фото второй можно предположить, что она регулярно занимается спортом.
Ранее компания уже была в центре скандала из-за провокационного баннера, на котором изображены люди, страдающие ожирением.
Так, осенью прошлого года в поле зрения антимонопольщиков попал образ полной женщины на "доме под шпилем". Надпись гласила: "Первое место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику".
До этого жителя Барнаула Алексея Хоменко возмутила реклама того же фитнес-клуба с лозунгом "Было-сало".
Комментарии
с чего взяли что это женские?
8.10.2019 12:39
- гость -
Первая непонятно, а вторая - по талии)))
сейчас такие женоподобные ходят что сзади и не различишь
Полная дура, это двойное ругательство для девушки. Полный дурак, это комплимент для мужчины, хорошего должно быть много. Как посмотреть, наполовину пуст или на половину полон стакан.
В чем сексизм-то? Мужчинам тоже приходится за женщин конкурировать, и еще как.
А мне нравится реклама "Магис-спорт", она прикольная! А по поводу обид: кто хочет обидеться - причину найдет. Давайте позитивнее смотреть на жизнь!
Занятия спортом убирают ягодицы. Посмотрите на фигуры легкоатлеток, размер бедер и талии одинаковый.
Пора наказать хамов.. некрасивая реклама у них.
это свобода слова называется.
Полный дурак, это комплимент для мужчины
ну если это правда а на правду не обижаются
Магис не знает как извратится - все равно туда мало кто ходит.
Угрюмые бодипозитивные жиробасины опять недовольны чужими стройными телами.
И зря. Нужно любить себя такими какие они есть - с богатым внутренним миром, с чуткой душой и с полуторацентнерами салажира.
Ничего криминального, или сексистского не вижу на баннерах. Пусть смотрят некоторые и стремятся..... А то тут недавно увидел... бывшую...кхе, кхе...