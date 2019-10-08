ПФР подсчитал, сколько долгожителей в Алтайском крае

21 житель Алтайского края в 2019 году отметил 100-летие, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.
Таким образом общее число долгожителей достигло 71 человека. Это на три больше, чем годом ранее.
Старейшей из них стала 105-летняя жительница Тюменцевского района. В ноябре ей исполнится 106 лет (1913 года рождения).
В 1914 году родилась другая долгожительница, в 1915-м – две, в 1916-м – семь, а в год Февральской и Октябрьской революций – 11.
Среди мужчин рекордсменом стал представитель Ярового, который в 2019-м отпраздновал 102-летие.
Напомним, за семь лет число долгожителей в России увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.
Комментарии
Раз они интересуются, значит недоработочка
"число долгожителей достигло 71 человека. Это на три больше, чем годом ранее" В 3 раза прирост на 300% по продолжительности жизни в ГОД. Это немыслимые достижения. Огласить сколько мужчин доживают до пенсионного возраста можно, или самим страшно. Раньше гуляла цифра 45-49% до 55 лет и гораздо меньше до 60, к 65 вообще крохи. по прирост продолжительности на 300% в год обнадеживает. ПФР задумался, надо же за все это платить.
8.10.2019 13:39
bservice
Чего-чего? на сколько рост??? Вы сейчас в каком классе?
какие несознательные граждане, приносят убытки пфр-у...
8.10.2019 13:50
- гость - ТО ли дело вы, до пенсии не дотянете, нельзя грабить государство.
Всех их записали во враги пенсионной реформы и пфр