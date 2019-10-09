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Шанс на выживание. Алтайскому краю предрекают массовое строительство частных домов

, ИА "Амител"
На строительство частных домов перейдут мелкие и средние компании, выдавленные с рынка многоэтажек после строительной реформы
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Мелкие и средние застройщики, которые не смогут работать на рынке многоэтажного жилья из-за высокой конкуренции, уйдут на рынок малоэтажного строительства, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. Тем более, что здесь они смогут получить поддержку. В России в пилотном режиме действует программа поддержки индивидуального жилищного строительства, которая призвана помогать компаниям возводить и продавать частные дома. У Алтайского края тоже есть шанс попасть в эту программу. При условии, что заинтересованные застройщики убедят Минстрой подать заявку на участие в ней.

Программа не для всех

Пилотный проект запустил "Банк Дом.РФ". Сейчас в нем участие принимают две строительные компании в Москве и одна в Белгородской области. Согласно условиям программы, клиенты компаний могут получить ипотеку на строительство частного дома. Ее выдают по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%. При этом деньги банк сразу перечисляет застройщику, которые тот может сразу запустить в дело.

В программе могут принять участие только проекты, состоящие из 30 и более типовых домов. Площадь строений – от 80 до 300 квадратных метров, а земельного участка под домом – не менее четырех соток. Обязательным условием для проекта является наличие в поселке коммуникаций: газа, электричества, воды, канализации.

Эксперты считают, что такой подход позволит искоренить проблему, когда застройщик продает голый земельный участок и отказывается возводить инфраструктуру и сети.

Если программа окажется успешной, участие в ней смогут принять и другие регионы.

Алтайские перспективы

Алтайский край также может подать заявку и попасть в программу. Но для этого необходимо обращаться в банк с уже разработанным проектом и желательно, чтобы заявка поступила от регионального Минстроя, отметил вице-президент "Алтайкапиталбанка" Артем Гребенников. Эту тему обсуждали еще в сентябре на круглом столе "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации".

"Застройщики Алтайского края теоретически также могут принять участие в программе. Всем заинтересованным компаниям с проектами, которые подходят по критериям программы, можно попробовать обратиться в Минстрой Алтайского края. Если ведомство будет ходатайствовать о включении региона в пилотный проект, есть большие шансы на аккредитацию наших застройщиков", – сообщил Антон Гребенников.

Потенциально заинтересоваться программой могут мелкие и средние организации, потому что через год-два есть вероятность, что они уйдут с рынка многоэтажного строительства из-за строительной реформы, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

"Этим компаниям можно продлить жизнь, если привлечь их к программе индивидуального жилищного строительства. Какая разница застройщикам, ввысь строить или вширь", резюмировал Ширшов.

Факт
По данным социологического исследования ВЦИОМ, в 2018 году в России построено более 232 тысяч частных домов площадью 32,4 млн квадратных метров. Почти 3 млн семей рассматривают частный дом как желаемый и наиболее удобный вариант для проживания.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.10.2019 07:41
- гость -

То-то разбежались.

9.10.2019 07:48
технарь

Федералы наоборот констатируют отказ от ИЖС, да и у нас несостоявшихся поселков клубного типа на продажу-вагон и маленькая тележка. Пра стихийные недострои типа Лесного вообще молчу.

9.10.2019 08:46
месный

9.10.2019 07:48
технарь

точна! Попробуй доберись с них на работу в город, с солнечного например куданибуть на змейке, это сколько часов и пересадок?

Ща ктонить заорёт - машину нада иметь... и чё одну на всех или каждому и ещё запасную если сломалась - а сколько это бабок стоит?

9.10.2019 09:07
- гость -

Почему Алтайскому краю? При чем тут край и какие-то шкурные интересы бизьнисьменов?

9.10.2019 09:14
Гость

А сам я не могу дом построить себе ??? Уже как с помидорами в теплице что ли низзя ? Мне вот эти скворечники давно никуда не упёрлись, чем плотнее население заселят тем злее люди станут.

9.10.2019 09:29
маша

сколько людей, столько и мнений. кому-то в индивидуальном доме жить прекрасно, кого-то из квартиры "не выкурить".
Но то, что пора комплексно решать вопросы малоэтажной застройки в Барнауле - это очевидно. Боюсь, только поговорят, да и забудут. Попиарились, и хватит.

9.10.2019 07:48
технарь
так как поселков вблизи Барнаула много, можно для жизни выбрать тот, который расположен ближе и удобнее по транспортной доступности к месту работы. Более того, для кого-то переезд за город в близкую локацию - это решение проблемы стояния в пробках из спальных районов в центр по утру и вечеру.
Но важно, чтобы в поселках была вся необходимая инфраструктура и человек не думал, где ему найти таджиков, которые сляпают ему постройку по своему уразумению и без гарантий.

9.10.2019 09:33
технарь

9.10.2019 09:14
Гость

можешь! но не продашь потом, вся СибДолина так застроена "для себя" из пенопласта и фанеры.
смотреть не на что, вопросов нет есть "родовые гнезда" 300-400 квадратов красного кирпича, но по цене виллы на побережье, с комарами и соседскими коровами ))))

9.10.2019 09:33
- гость -

программе могут принять участие только проекты, состоящие из 30 и более типовых домов. Площадь строений – от 80 до 300 квадратных метров, а земельного участка под домом – не менее четырех соток.

Ну, то есть, за городом))

9.10.2019 09:40
технарь

9.10.2019 09:29
маша

"так как поселков вблизи Барнаула много, можно для жизни выбрать тот, который расположен ближе и удобнее по транспортной доступности к месту работы. Более того, для кого-то переезд за город в близкую локацию - это решение проблемы стояния в пробках из спальных районов в центр по утру и вечеру."

Ржу в голос! Вы с какого агентства будете, мадам риэлтор? вы хоть в ЯндексПробки иногда заглядывайте, прочувствуете тупизну шаблона.

9.10.2019 09:44
- гость -

можешь! но не продашь потом, вся СибДолина так застроена "для себя" из пенопласта и фанеры.

Вы не в себе? Там зимой живут все. Какая фанера?

9.10.2019 09:48
маша

9.10.2019 09:40
технарь
не все ездуны по обочинам. Я по правилам езжу. по 40 минут каждый день. А всякие лезут, подрезают и устраивают аварийные ситуации. Не надо ля-ля.

9.10.2019 09:49
- гость -

Попробуй доберись с них на работу в город, с солнечного например куданибуть на змейке, это сколько часов и пересадок?

С транспортом сейчас проблем нет. Добираюсь до дачи за кордоном минут за 40-50 с другой части города. 1 пересадка.

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