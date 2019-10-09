Шанс на выживание. Алтайскому краю предрекают массовое строительство частных домов

Мелкие и средние застройщики, которые не смогут работать на рынке многоэтажного жилья из-за высокой конкуренции, уйдут на рынок малоэтажного строительства, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. Тем более, что здесь они смогут получить поддержку. В России в пилотном режиме действует программа поддержки индивидуального жилищного строительства, которая призвана помогать компаниям возводить и продавать частные дома. У Алтайского края тоже есть шанс попасть в эту программу. При условии, что заинтересованные застройщики убедят Минстрой подать заявку на участие в ней.

Программа не для всех

Пилотный проект запустил "Банк Дом.РФ". Сейчас в нем участие принимают две строительные компании в Москве и одна в Белгородской области. Согласно условиям программы, клиенты компаний могут получить ипотеку на строительство частного дома. Ее выдают по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%. При этом деньги банк сразу перечисляет застройщику, которые тот может сразу запустить в дело.

В программе могут принять участие только проекты, состоящие из 30 и более типовых домов. Площадь строений – от 80 до 300 квадратных метров, а земельного участка под домом – не менее четырех соток. Обязательным условием для проекта является наличие в поселке коммуникаций: газа, электричества, воды, канализации.

Эксперты считают, что такой подход позволит искоренить проблему, когда застройщик продает голый земельный участок и отказывается возводить инфраструктуру и сети.

Если программа окажется успешной, участие в ней смогут принять и другие регионы.

Алтайские перспективы

Алтайский край также может подать заявку и попасть в программу. Но для этого необходимо обращаться в банк с уже разработанным проектом и желательно, чтобы заявка поступила от регионального Минстроя, отметил вице-президент "Алтайкапиталбанка" Артем Гребенников. Эту тему обсуждали еще в сентябре на круглом столе "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации".

"Застройщики Алтайского края теоретически также могут принять участие в программе. Всем заинтересованным компаниям с проектами, которые подходят по критериям программы, можно попробовать обратиться в Минстрой Алтайского края. Если ведомство будет ходатайствовать о включении региона в пилотный проект, есть большие шансы на аккредитацию наших застройщиков", – сообщил Антон Гребенников.

Потенциально заинтересоваться программой могут мелкие и средние организации, потому что через год-два есть вероятность, что они уйдут с рынка многоэтажного строительства из-за строительной реформы, считает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

"Этим компаниям можно продлить жизнь, если привлечь их к программе индивидуального жилищного строительства. Какая разница застройщикам, ввысь строить или вширь", – резюмировал Ширшов.

Факт

По данным социологического исследования ВЦИОМ, в 2018 году в России построено более 232 тысяч частных домов площадью 32,4 млн квадратных метров. Почти 3 млн семей рассматривают частный дом как желаемый и наиболее удобный вариант для проживания.