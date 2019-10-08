Барнаульцы жалуются на дым за аэропортом в сторону Павловска

Жители краевой столицы делятся фото и видео черного дыма, заметного из разных точек города и за его пределами, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Предположительно, горят поля за аэропортом в сторону Павловска. Об этом свидетельствуют снимки и записи барнаульцев.
В комментариях один из них опубликовал фотографии травы, которые он сделал неподалеку за день до возгорания. "Все сухое", – констатировал он.
Напомним, по прогнозу синоптиков, теплая и сухая погода простоит в Алтайском крае еще неделю.
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