У безработного москвича забрали 7 млн при попытке купить авто

Безработный житель Москвы лишился денег при попытке приобрести автомобиль за 7 млн рублей, расплатившись наличными, которые принес с собой в сумке, сообщает Life.
О встрече он договорился заранее. Она прошла на первом этаже офисного здания. Как выяснилось, у незнакомца были свои планы на сделку – он просто забрал деньги и скрылся.
В результате вместо тест-драйва неосмотрительного покупателя ждала беседа с полицейскими. 39-летний потерпевший написал заявление об открытом хищении крупной суммы.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Преступление квалифицировали как грабеж в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.
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