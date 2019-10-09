"Альфа-Банк" разместил cубординированные еврооблигации на $400 млн

АО "Альфа-Банк" успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 млн долларов, колл-опцион предусмотрен через 5,5 года, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые 5,5 года зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата один раз в шесть месяцев).
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор "Альфа-Банка" Алексей Чухлов отметил: "В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференц-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций "Альфа-Банка", мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.
В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной, и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю, и стало заметно насыщение рынка "свежим долгом" из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.
Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков, и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в "Альфа-Банке" инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения "окна". Размещаемый инструмент (Tier2 capital* в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал "Альфа-Банка". Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития "Альфа-Банка", обеспечивая дополнительный запас капитала.
В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%".
После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала "Альфа-Банка". Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.* Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN* Программы в формате RegS*. Организаторами выпуска выступили "Альфа-Банк", JP Morgan и UBS*.
**Не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг на территории Российской Федерации.
АО "Альфа-Банк"
*Тиер Ту Кэпитал, Альфа Бонд Иссьюэнс ПиЭльСи, ЭльПиЭн, РегС, ДжиПи Морган, ЮБиЭс – прим. ред.
Комментарии