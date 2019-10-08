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Следователи выяснили, кто виноват в смерти актера Марьянова

, ИА "Амител"
Правоохранители завершили расследование уголовного дела
Фото: vdvgazeta.ru

Фото: vdvgazeta.ru

Следственные органы огласили результаты расследования по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова, сообщает пресс-служба СКР.

Как установлено следствием, жизнь артиста можно было спасти, когда от него поступили первые жалобы на самочувствие, но они были проигнорированы директором реабилитационного центра "Феликс". Более того, она запретила кому-либо давать возможность Марьянову вызвать себе скорую.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии", — утверждают следователи.

В результате медиков вызвал другой клиент реабилитационного центра. Но было уже поздно – когда актера доставили в больницу, медикам осталось только констатировать смерть пациента.

Причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, на тот момент ему было всего 48 лет. Он известен в первую очередь по главной роли в картине "Выше радуги". Также он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", исполнял роли в лентах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и других.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.10.2019 18:52
- гость -

Вот так. Загубили Алика Радугу..

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