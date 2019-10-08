Население Алтайского края растет за счет мигрантов

Алтайский край за первые восемь месяцев 2019 года покинули 22937 местных жителя (за аналогичный период 2018-го – 25644), сообщает Алтайкрайстат.
Из других стран и субъектов РФ на постоянное место жительство в край перебрались 23118 человек (в 2018-м – 22644). Таким образом, наблюдается миграционный прирост на 181 человек (в 2018-м – снижение на 3000).
Из любопытных тенденций можно выделить тот факт, что в регион стали чаще перебираться на ПМЖ граждане других стран. В Алтайский край из-за рубежа мигрировали 8398 человек (в 2018-м – 7450), из них 7981 представляют страны ближнего зарубежья (в 2018-м – 6951).
В обратном направлении поток мигрантов уменьшился. Так, с января по август 2019 года за границу перебрались 5160 граждан, ранее составлявших население Алтайского края. В то время как в 2018-м этот показатель составлял 6358 человек.
Большинство из них выбрало в качестве нового "дома" государства СНГ: в 2019-м – 4724, в 2018-м – 5807. Из этого следует, что за рассматриваемый период миграционный прирост с зарубежными государствами составил 3238 граждан, в то время как годом ранее – 1092 человека.
В то же время отмечается высокое количество местных жителей, перебравшихся в другие регионы России, – 17777 граждан (в 2018-м – 19286). Из других субъектов РФ в Алтайский край переехали 14720 человек (в 2018-м – 15194). Таким образом, за счет межрегиональной миграции Алтай с января по август потерял 3057 граждан (в 2018-м – 4092).
Комментарии
Радуемся ! ? Не ?
Алькаида наступает по всем фронтам
Мы и так уже живём по законам Шариата, на День Победы нам запрещают поминать погибших дедов 100граммами фронтовых.