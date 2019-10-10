"Взрывает мозг": предприниматель с Алтая о Сколково и покорении мирового рынка

О национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", задача которого – увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта России, знают многие. Но не все понимают, какую помощь на самом деле оказывает государство в этом направлении. Тем не менее компаний, которые благодаря такой поддержке впервые открыли для себя экспорт и теперь уверенно покоряют мировой рынок, немало.

К примеру, совсем недавно представители четырех алтайских предприятий вернулись из Московской школы управления Сколково, где прошли обучение на тему экспорта. Это стало возможным именно благодаря господдержке – софинансированию части затрат на обучение Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Своими озарениями, полученными в ходе учебы в бизнес-школе, поделился в эфире "Эха Москвы в Барнауле" Борис Мещеряков, член правления производственного объединения "Межрегионэнергосервис". А Римма Москвитина, руководитель Центра экспорта Фонда МСП, открыла секреты, как с нуля "дорастить" свою компанию до развития собственных экспортных стартапов.

– Римма, расскажите подробнее, что это за программа, по которой алтайские предприниматели обучались в Сколково?

Римма: Начну с того, что наш Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП оказывает комплексную поддержку экспортерам и экспортно ориентированным компаниям – тем предприятиям, которые только планируют выйти на экспорт, и тем, кто уже активно работает в данном направлении. В этом году услуги Центра пополнились такими проектами, как "Акселерация" и "Электронная коммерция". По проекту "Акселерация" мы работаем с партнером – Московской школой управления Сколково. Это целостная программа образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компании. Другими словами, это "доращивание" компаний, у которых есть небольшой опыт экспортной деятельности либо вообще нет такого опыта, до развития своих экспортных стартапов. Как правило, это проекты, по которым компании не работали раньше: новое направление в экспортной деятельности либо поиск новых партнеров. В программе "Экспортеры 2.0", которую сейчас организует бизнес-школа Сколково, от Алтайского края на условиях софинансирования приняли участие четыре предприятия. Это производственное объединение "Межрегионэнергосервис", ООО "Зиас Машинери", Алтайская торфяная компания и Центр оптовой торговли.

– Как отбирали эти компании?

Римма: На условиях подачи заявок: в начале года мы информировали компании Алтайского края о возможности пройти обучение по программе экспортной акселерации в Сколково, размещали информацию в СМИ, на сайте Фонда, в соцсетях и собирали заявки от предпринимателей, кому этот проект мог бы быть интересен. Четыре компании, которые проявили себя наиболее активно, получили возможность поехать на очное обучение в Москву.

– Борис, какие у вас впечатления от обучения?

Борис: Впечатления самые яркие: Сколково в принципе призвано помогать управленцам, руководителям и собственникам бизнеса, а именно наша программа – "Экспортеры 2.0" – помогает руководителям и собственникам выводить их предприятия на экспортные рынки. Сам формат обучения эмоционально яркий. Мы всю неделю жили в кампусе Сколково, практически не выходя оттуда. Обучение проходило с 8 утра до 10-11 часов вечера, и поскольку все люди здесь собрались увлеченные и жадные до нового, то общение между нами и с преподавателями оставило неизгладимые впечатления и на самом деле "взрывало" мозг.

– Ожидали ли вы примерно чего-то такого?

Борис: Да. Полгода назад, еще не зная о программе "Экспортеры 2.0", я общался с ребятами – руководителями крупных алтайских предприятий, которые уже прошли обучение в Сколково по различным программам. Видя то, с какими эмоциями они рассказывали про это обучение, видя их горящие глаза и самое главное – видя те изменения, которые произошли на их предприятиях после обучения, я решил однозначно поехать в Сколково. И как только ты посылаешь во Вселенную запрос, тебе тут же приходит помощь: через два месяца после моего решения учиться в Сколково региональный Центр поддержки экспорта предложил пройти обучение по курсу "Экспортеры 2.0". И поскольку наш проект был уже на глубокой стадии проработки, я с удовольствием принял приглашение и не жалею об этом.

– Расскажите про свою компанию. Чем вы занимаетесь?

Борис: Компания "Межрегионэнергосервис" с 2007 года занимается изготовлением и монтажом энергетического оборудования по всей России, а также в Казахстане и Киргизии. Примерно год назад мы с партнерами сели и подумали, как можно диверсифицировать наш бизнес, и решили пойти неклассическим путем: вместо того чтобы пойти на экспорт с продуктом, который мы уже давно производим и продаем, мы решили изучить, в чем же сегодня нуждается рынок. Провели исследование и выяснили, что страны Азии, Ближнего Востока сегодня начали программы по оздоровлению почв, которые были испорчены длительным применением химических удобрений и природной эрозией. Известно, что основные элементы для восстановления почв – это субстраты и органические удобрения, главным составляющим которых является торф. Мы посмотрели, что у нас на Алтае он есть – за Обью, в районе Новоалтайска, и вдоль Новосибирской трассы, что он в советское время добывался, что имеется опыт добычи и переработки торфа. Мы нашли месторождения и площадки для глубокой переработки, а сегодня уже готовимся к началу производства.

– То есть вы будете помогать странам оздоравливать почвы?

Борис: Совершенно верно. И получать экологически чистые продукты. Сегодня это очень интересно Индии, Китаю, Арабским Эмиратам, Израилю и даже Мексике.

– На каком этапе сейчас ваша экспортная работа по выводу этого продукта?

Борис: Параллельно обучению в Сколково – а проходит оно в течение четырех месяцев по одной неделе в месяц – мы занимаемся разработкой стратегии выхода на экспорт. В это время мы много ездим по целевым странам: в частности, мы уже были в Китае – на симпозиуме, на выставках, и сегодня абсолютно четко для себя представляем, как, с каким продуктом и на какой рынок должны пойти. Готовность к экспорту у нас сегодня очень высокая.

– Римма, как Фонд помогает компании, помимо обучения?

Римма: Среди оказываемых услуг – консультации специалистов нашего Центра по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, привлеченных экспертов по таможне и логистике. Есть также другие образовательные программы, которые реализует Центр поддержки экспорта – это образовательная программа "Школа Российского экспортного центра". Кроме того, мы оказываем предпринимателям помощь в проведении маркетинговых исследований, по сертификации для зарубежных рынков, по поиску партнеров, в выставочно-ярмарочной деятельности.

– То есть это все доступно потенциальным экспортерам?

Римма: Да, конечно. Нужно соответствовать лишь двум критериям – являться субъектом малого и среднего предпринимательства и вести деятельность на территории Алтайского края.

– А крупным предприятиям вы не помогаете?

Римма: По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", к сожалению, нет. Однако у крупных компаний есть возможность участия по другим направлениям – когда выставки или бизнес-миссии проводятся по линии Департамента по внешним связям, Министерства экономического развития и т.д.

Борис: Я бы добавил здесь, что сейчас все меры господдержки направлены не столько на оказание помощи компаниям-экспортерам, сколько на увеличение количества предприятий-экспортеров. Сегодня много предприятий, которые имеют экспортный потенциал, но собственники не знают об этой возможности.

Римма: Добавлю, что один из основных показателей в рамках нацпроекта – это увеличение доли компаний-экспортеров, кому помогли впервые выйти на экспорт, в том числе при содействии региональных инфраструктур поддержки экспорта. Также это количество и качество заключенных экспортных контрактов – география поставок и объем – та сумма, на которую компании заключают экспортные контракты.

– Борис, а на какие суммы вы планируете выйти через два года, например?

Борис: Мы планируем, что через два года наша выручка будет порядка 10 млн долларов в год.

– Какие озарения вам пришли после обучения в Сколково? Перевернулось ли где-то сознание?

Борис: Сознание переворачивается – это однозначно. В принципе, Московская школа управления – она "про управление". А экспорт – это квинтэссенция бизнеса: когда ты уже силен на внутреннем рынке, а тебе все еще мало и хочется развиваться дальше, здесь возникает экспорт. Озарение пришло в том, что экспорт – это не для всех, поскольку не любой продукт и не любое предприятие могут на него выйти. Но в то же время экспорт – это не страшно: нужно просто мыслить структурно, более широко и глобально, и тогда можно легко вывести свою компанию на мировой уровень.

– Какие главные сложности вы видите на этом пути?

Борис: Любой компании, которая задумалась о выходе на экспорт, нужно задать себе три вопроса. Первый вопрос: а нужен ли тебе экспорт? Если твоя компания на внутреннем рынке растет на 30-50% в год, если производство не успевает за "продажниками", то однозначно экспорт – это не для тебя.

Второй вопрос: с каким продуктом туда выходить? Тот продукт, который ты успешно продаешь на внутреннем рынке, совсем не обязательно нужен потребителю в другой стране.

И третий вопрос: куда идти, в какую страну? Ответив на эти три вопроса, ты уже сделал половину дела в сторону экспорта.

Римма: Добавлю, что экспорт – это объективный критерий конкурентоспособности предприятия, имидж и бренд компании. Исходя из таких целей, многие компании пытаются развивать это направление. Конкурировать на мировом рынке сложнее, чем с игроками местного рынка.

– Римма, у нас в Алтайском крае много предприятий, которые уже делают уверенные шаги в сторону экспорта. Давайте их назовем и расскажем, чем в свое время вы им помогали?

Римма: Безусловно, в нашей копилке такие предприятия есть. К примеру, Барнаульский котельный завод обратился к нам в 2017 году, подав заявку на участие в бизнес-миссии в Иран. Поехав туда, компания заключила первые экспортные контракты. После этого мы также организовывали бизнес-миссию во Вьетнам, где БКЗ снова принял участие и нашел новых партнеров. Соответственно, поставки по этим направлениям осуществляются теперь на регулярной основе.

Также это известная в нашем регионе компания "СиСорт", которая активно и успешно работает на экспорт. Они обращались к нам за услугами сертификации продукции на международные рынки, и мы оказали им такую поддержку. В прошлом году "СиСорт" участвовал вместе с нами в выставке в Узбекистане и заключил контракты с узбекскими партнерами на поставку фотосепараторов.

В продовольственной компании "Родник" из Камня-на-Оби до недавнего времени совсем не задумывались об экспорте, однако в этом году впервые поехали с нами на бизнес-миссию в Армению. Руководитель лично принял участие в составе делегации и заключил свой первый экспортный контракт, после чего компания поняла, что экспорт – это не страшно, как кажется на первый взгляд, и продолжает развиваться в данном направлении. И таких примеров достаточно много.

– А самая яркая, необычная компания? Кто вам больше всего запомнился?

Римма: Выделить кого-то сложно: каждая компания получает поддержку по определенному направлению, и для нас уже это ценно, уже это результат. Видеть, как предприятие развивается, открываются новые зоны роста – это для нас всегда большое удовольствие.

– Борис, а за кем вам приятно наблюдать из алтайских коллег в плане выхода на экспорт?

Борис: У нас есть бессменный лидер, на которого мы равняемся: это руководитель компании "СиСорт" Максим Савинков. Он, кстати, прошел не один курс обучения в Сколково, а его предприятие сегодня совершенно космическое. Всем рекомендую попасть туда на экскурсию, чтобы посмотреть, куда стремиться, особенно производственникам. Отрадно знать, что на сегодняшний день Максим не только обучился в Сколково, но и начал там преподавать.

– А у вас есть такой план – преподавать в Сколково?

Борис: Если экспорт – это квинтэссенция производства и управления, то преподавать в Сколково – это, пожалуй, квинтэссенция самореализации. Конечно, хотелось бы стремиться к этому.

– Римма, расскажите более подробно про те программы обучения, которые еще существуют.

Римма: Расскажу про образовательную программу "Школа экспорта Российского экспортного центра". В Алтайском крае эта программа реализуется на площадке нашего фонда – Алтайского фонда МСП – уже третий год, и мы являемся единственными уполномоченными операторами по ее реализации.

Программа состоит из 11 модулей, которые затрагивают все основные шаги жизненного цикла экспортного проекта – начиная от маркетинговых исследований, поиска покупателей и заканчивая логистикой, таможенными операциями, валютным контролем. Программа безвозмездная, бесплатная для экспортеров. Для участия в ней необходимо лишь подать заявку на онлайн-портале и зарегистрироваться. Есть два формата обучения – очное, когда семинары проводятся у нас в Фонде с периодичностью примерно один раз в месяц в течение года, и дистанционное, которое имеет смысл пройти, если высокая загруженность, руководитель не отпускает, либо предприятие находится не в Барнауле. Но мы, конечно, советуем приходить на очные курсы, потому что здесь есть возможность вживую задать вопросы тренеру, здесь есть нетворкинг, обмен опытом с коллегами, решение кейсов, задач – возможности, которых, к сожалению, нет в дистанционном формате обучения.

– Давайте проанонсируем ближайшие мероприятия. Что у вас планируется?

Римма: В ноябре у нас запланированы два мероприятия – "Электронная коммерция: онлайн-торговля для экспортеров" и "Налоговые аспекты экспортной деятельности". Записаться на них можно любым удобным способом – позвонить в Фонд, написать нам, прийти лично. На сайте мойбизнес22.рф есть все контакты и анонс грядущих мероприятий.

– А будет ли еще обучение в Сколково? Можно ли будет попасть туда, как Борису?

Римма: В этом году, к сожалению, уже нет: набор закрыт. Это была первая волна, и по результатам обучения мы примем решение, будет ли проект стартовать в следующем году. Очень надеемся, что он действительно покажет свою высокую эффективность.

– Какие результаты нужны, чтобы программу продлили? Это должны быть контракты?

Римма: Да, основной показатель данной программы и других направлений нашей поддержки – это количество заключенных нашими предпринимателями экспортных контрактов. И, конечно, мы хотим, чтобы этот проект не только дал основы понимания, как работать на экспорт, как продвигать свой продукт, но и принес практическую пользу – поиск конкретных контрагентов с заключением новых экспортных контрактов.

– Борис, а каких вам не хватало знаний для экспортных шагов?

Борис: Для выхода на экспорт нам не хватало знаний по сегментации рынка – куда пойти, в какую страну, какую именно занять нишу. Нам не хватало знаний по тому, в каком виде требуется наш продукт именно в этой стране. И, конечно, не хватало знаний, как найти партнеров в стране, куда мы хотим экспортировать.

– А сейчас у вас уже есть ответы на все эти вопросы?

Борис: Да. Теперь мы все это знаем и можем углубиться в детали.

– Римма, а какие вопросы вам чаще всего задают будущие экспортеры?

Римма: Те, что уже озвучил Борис: какой рынок перспективен для нашего продукта, как нам нужно предложить продукт, какие документы необходимы для вывода продукта на экспорт.

– Насколько я понимаю, вопрос документации, сертификации всегда достаточно сложный. Можете рассказать, как он у нас решается, и как вы в этом помогаете?

Римма: К сожалению, большинство российских сертификатов не соответствуют тем стандартам качества, которые предъявляют к продукции иностранные потребители, поэтому у компаний возникает объективная необходимость получения сертификата по международным стандартам. Этот вопрос – один из наиболее финансово затратных для компании. Стоить это может по-разному и зависит от продукта и рынка, куда он экспортируется – от 100-200 тысяч рублей до двух миллионов и более. Наш Центр софинансирует часть затрат на международную сертификацию. У нас есть лимиты, в рамках которых мы работаем, но тем не менее до 80% затрат на сертификацию в течение календарного года компания может получить.

– А какие еще есть финансовые возможности по поддержке будущих экспортеров?

Римма: Все услуги, которые оказывает Центр поддержки экспорта, не имеют адресной, прямой финансовой помощи: это всегда софинансирование затрат на сертификацию, на маркетинговые исследования. Что касается маркетинговых исследований иностранных рынков, такая услуга стоит примерно 200-300 тысяч рублей, и до 70% затрат мы также финансируем. Также это услуги по защите интеллектуальной собственности за рубежом, по регистрации торговой марки, торгового знака, услуги по созданию и адаптации сайта в иностранном интернет-пространстве – здесь мы также компенсируем до 80% затрат.

– Борис, просьба продолжить фразу: мой бизнес – это…

Борис: Мой бизнес – это, прежде всего, возможности: возможность саморазвития, возможность реализации людей, которые находятся рядом, и возможность сделать то, во что никто не верит.

– Искренне желаю вам сделать то, во что никто не верит! Напомню, что более подробную информацию о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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