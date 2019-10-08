Россия и Турция заключили договор о расчетах в нацвалютах

Министры финансов России и Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщает RT.
Свои подписи под документами поставили Антон Силуанов и Берат Албайрак.
Это позволит расширить и укрепить межбанковское взаимодействие и обеспечить надежность расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран, уверены представители Минфина.
В ведомстве уточнили, что благодаря соглашению россияне смогут рассчитываться картами "Мир" во время отдыха в Турции. Банки и компании подключат к российскому аналогу системы SWIFT.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и США может негативно повлиять на российскую экономику и привести к снижению экспорта.
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