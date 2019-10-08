Алтайского тренера, уволенного за поездки с детьми на турниры, восстановили на работе

Тренера по самбо Амаду Аратина, уволенного за то, что лично возил своих учеников на соревнования, восстановили в должности, сообщил в своем Instagram губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.
Напомним, ранее Аратина уволили из-за нарушений правил перевозки детей. Он работал учителем физкультуры в школе села Сугаш и по совместительству тренером по самбо. Трудовой договор Аратина закончился еще в мае, продлевать его не стали. Позже он рассказал, что ему отказали в спецтранспорте, тогда он решил лично доставить детей на соревнования.
"Лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру. Сегодня он продолжает трудиться по своему основному месту работы – учителем физкультуры", – написал Хорохордин.
По его словам, к нему обратились жители региона с просьбой помочь разрешить конфликт.
"Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, как важна тренерская подготовка и поддержка. Считаю, что к этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования. Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьезные перспективы развития", – подчеркнул Хорохордин.
Также он отметил, что если человек действительно способен тренировать детей и искренне болеет за это, то необходимо обеспечить ему все условия для работы.
Хорохордин поручил министерству образования республики внимательно вникнуть в вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение, и, если нужно, выделить дополнительные средства.
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