Житель Алтая заплатит 250 тысяч за шесть сосен, которые он вырубил ради 20 тысяч

Сельчанин рубил деревья, но неожиданно приехала полиция / Фото: 22.мвд.рф
Жителя алтайского села Видоново задержали по подозрению в совершении незаконной рубки деревьев, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В конце сентября этого года в лесном массиве, расположенном в двух километрах от населенного пункта, мужчина совершил рубку шести сырорастущих деревьев породы сосна общим объемом более 20 кубических метров", – рассказали в ведомстве.
Деревья мужчина продал за 20 тыс. рублей жителю Тальменского района, который вывез их к себе домой на арендованном автомобиле ЗИЛ-131 и распилил на доски.
У "черного" лесоруба полицейские изъяли остатки древесины, бензопилу и принадлежащий ему трактор МТЗ-80, который также использовался для вырубки сосен.
Возбуждено уголовное дело. Свою вину сельчанин признал полностью и пообещал возместить государству материальный ущерб в размере 250 тыс. рублей.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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