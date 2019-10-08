"Победа" ввела зимние рейсы между Москвой и Горно-Алтайском

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о том, что лоукостер "Победа" зимой сохранит авиасообщение между Горно-Алтайском и Москвой.
Таким образом, впервые в зимний период самолеты будут выполнять по пять рейсов между столицами России и Республики Алтай: S7 – по три, а "Победа" – по два.
Глава республики уточнил, что транспортная доступность – это необходимое условие для развития туризма.
"Мы постарались сделать все, чтобы цены на это направление становились еще привлекательнее и доступнее. Уверен, это не только привлечет туристов, но и порадует местных жителей", – подчеркнул Хорохордин.
Напомним, Олег Хорохордин одержал победу на губернаторских выборах, набрав 58,82%, или 47 582 голоса жителей Республики Алтай.
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