Пожилых жителей Алтайского края доставляют в больницы на спецмашинах

Пожилых жителей Алтайского края в возрасте старше 65 лет доставляют в медучреждения на специальных автомобилях с подъемниками для инвалидной коляски, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.
"В данный момент мобильными бригадами уже осуществляется доставка пожилых людей, работа отлажена должным образом, сопровождающие специалисты обучены", – рассказала замминистра социальной защиты Алтайского края Ирина Беседина.
Ранее на 28,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, приобрели 15 специальных автомобилей, чтобы осуществлять перевозку пенсионеров в медучреждения.
Ранее ИА "Амител" рассказывало про социальное такси в Барнауле. Данная услуга предоставляется инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам старше 80 лет для доставки к социально значимым объектам города Барнаула.
Оплата услуги поминутная (одна минута – один рубль), продолжительность поездки может составлять не более четырех часов в день с 7:30 до 16:30, кроме выходных и праздничных дней. Подать заявку можно по единому телефону диспетчерской службы 46-11-07.
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