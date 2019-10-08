Бийчане, ворующие колбасу и шоколадки в магазинах, попали на телевидение

В Бийске разыскивают людей, которые отоварились в магазинах, но деньги не заплатили, сообщается в сюжете "Бийского телевидения".
Молодые люди ходят по магазинам и воруют продукты и алкоголь. В одном случае бородатый парень набил рюкзак колбасой, в другом – с полки забирают столько плиток шоколада, сколько вместилось в руки. Отметились и трое товарищей: один берет сыр, а другие прячут в штаны бутылки с алкоголем.
Личности героев "криминального кино" уже установлены, осталось только их задержать, отмечается в телевизионном сюжете.
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