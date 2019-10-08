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Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

, ИА "Амител"
Девушка плачет и рассказывает, что отец напал на них с ножом, а не они на него

Life опубликовал аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию, который был совершен сразу после убийства отца. Девушка представляется Ангелиной и рассказывает, что Михаил Хачатурян был "под действием наркотических веществ".

Диспетчер: Лет вам сколько?

Ангелина: 18.

Диспетчер: Хачатурян Ирина?

Ангелина: Ангелина.

Диспетчер: Михайловна?

Ангелина: Да.

Диспетчер: Папа пьяный был?

Ангелина: Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.

Диспетчер: Он употреблял наркотические вещества?

Ангелина: Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.

Диспетчер: А с кем вы были там?

Ангелина: Я с двумя сестрами.

Диспетчер: А сестрам сколько лет?

Ангелина: Одной 19, другой 17.

Диспетчер: Он на вас нападал с ножом, да?

Ангелина: Да.

Диспетчер: Кто именно ножом убил отца?

Ангелина: Я.

27 июля 2018 года Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений.

После убийства сестры попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую. Они заявили, что не могли больше терпеть издевательств.

Девушки утверждают, что мужчина был садистом и насильником.

Вскоре после задержания сестер в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей, а также информация о возможных сексуальных домогательствах к ним со стороны отца.

В начале сентября были опубликованы фрагменты переписки Хачатуряна со средней дочерью Ангелиной, в которых мужчина оскорбляет девушек и грозит им избиением и изнасилованием.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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