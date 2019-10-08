Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

Life опубликовал аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию, который был совершен сразу после убийства отца. Девушка представляется Ангелиной и рассказывает, что Михаил Хачатурян был "под действием наркотических веществ".
Диспетчер: Лет вам сколько?
Ангелина: 18.
Диспетчер: Хачатурян Ирина?
Ангелина: Ангелина.
Диспетчер: Михайловна?
Ангелина: Да.
Диспетчер: Папа пьяный был?
Ангелина: Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.
Диспетчер: Он употреблял наркотические вещества?
Ангелина: Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.
Диспетчер: А с кем вы были там?
Ангелина: Я с двумя сестрами.
Диспетчер: А сестрам сколько лет?
Ангелина: Одной 19, другой 17.
Диспетчер: Он на вас нападал с ножом, да?
Ангелина: Да.
Диспетчер: Кто именно ножом убил отца?
Ангелина: Я.
27 июля 2018 года Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений.
После убийства сестры попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую. Они заявили, что не могли больше терпеть издевательств.
Девушки утверждают, что мужчина был садистом и насильником.
Вскоре после задержания сестер в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей, а также информация о возможных сексуальных домогательствах к ним со стороны отца.
В начале сентября были опубликованы фрагменты переписки Хачатуряна со средней дочерью Ангелиной, в которых мужчина оскорбляет девушек и грозит им избиением и изнасилованием.
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