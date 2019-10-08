Глава МВФ предупредила о последствиях рекордного замедления роста ВВП

Новая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем первом программном выступлении после избрания на пост заявила об угрозе роста корпоративного долга и дефолта по нему, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в этом году замедление роста мирового ВВП достигло рекордных значений за последние 10 лет. Если негативная тенденция продолжится, то это может привести к печальным последствиям.
"Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках, – констатировала руководитель МВФ. – Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса".
Георгиева считает, что немалый "вклад" в такие показатели внесли торговые войны. Она подчеркнула, что в них не выигрывает никто, а в сумме проигрывают все.
Глава МВФ озвучила прогноз, согласно которому потери от торговых конфликтов в 2020 году составят 700 млрд долларов, что равносильно 0,8% ВВП.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума дал прогноз наиболее вероятных последствий торговой войны Китая и США для мировой экономики.
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