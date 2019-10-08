В МИД России обвинили США в блокировке работы делегаций ООН

США намеренно блокирует работу Первого комитета генеральной ассамблеи ОНН по вопросам разоружения, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.
"Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу делегаций", – уточнил Ермаков, подчеркнув, что подобное происходит десятилетиями, но остается безнаказанным.
Столь резкую реакцию вызвало затягивание с выдачей виз участникам делегаций, многие из которых по вине американцев не смогли присутствовать на заседании комитета. Такая участь постигла треть россиян, которые должны были участвовать в работе по вопросам разоружения.
Ермаков заявил, что Россия ожидает реакции на сложившуюся ситуацию генсека ООН Антониу Гутерриша.
"Мы были бы признательны все-таки реакции со стороны секретариата ООН и генерального секретаря. Нам нужно знать, каково реальное положение дел. Когда будут решены эти проблемы", – подчеркнул представитель российского МИД.
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