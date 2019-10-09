Медитация может избавить от пяти проблем со здоровьем

Медитация способна избавить от различных проблем со здоровьем, поскольку дает человеку расслабление, концентрацию и осознанность, пишет "Медикфорум".
Стресс. Занятия медитацией могут сократить траты покупку успокоительных или на походы к психотерапевту, если в вашем бюджете есть и такая статья расходов. Согласно мнению экспертов, это позволяет снизить уровень гормона стресса – кортизола. Таким образом, это позволяет избавиться от стресса.
Депрессия и тревога. Это две самые распространенные психологические проблемы людей, с которыми поможет справиться медитация. Успокаивающие занятия действуют на активность в двух конкретных частях мозга: префронтальной коре, которая контролирует состояние беспокойства, и передней поясной коре, которая ответственна за мышление и эмоции.
Ученые выявили, что после 20 минут медитации уровень тревожности сокращается на 40%.
Лишний вес. Если стресс усиливает желание съесть что-либо, то необходимо обязательно заняться медитацией. Это не только позволит избавиться от стресса, но и неизбежно приведет в порядок внешний вид.
Медитация поможет осознанно подходить к выбору пищи, ее вкусу, внешнему виду и аромату. В итоге не будет лишних калорий и вредных перекусов.
Зависимость. Если человек курит или употребляет алкоголь, то медитация также важна, поскольку с ее помощью гораздо проще отказаться от зависимостей.
Ученые провели эксперимент, результаты которого показали, что занимающиеся медитацией люди через 10 дней стали курить на 60% меньше.
При этом испытуемые даже не пытались бросить курить, а отказ от вредной привычки происходил сам по себе.
Бессонница. Медитация позволит избавиться от проблем со сном и вполне может заменить снотворное. Дело в том, что она расслабляет и убирает все тревоги и лишние мысли. Психические упражнения помогут спокойно спать.
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