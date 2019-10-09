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Россиян заставят сообщать в госорганы о выращивании овощей в теплицах

, ИА "Амител"
Свободное выращивание овощей приводит к нарушению санитарного и экологического законодательств
Помидоры в теплице придется 'зарегистрировать', если они на продажу / Фото: homeli.ru

Помидоры в теплице придется "зарегистрировать", если они на продажу / Фото: homeli.ru

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому прежде чем начать выращивать овощи в парниках и теплицах необходимо будет уведомлять контролирующие органы, пишет "Парламентская газета".

Инициатива расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, которые требуют соответствующего уведомления. Однако, как заметили депутаты, в списке почему-то отсутствует выращивание овощей с использованием, к примеру, теплиц и парников (в защищенном грунте).

Как указывается в пояснительной записке, из-за такого упущения надзорные органы не могут контролировать деятельность граждан и предприятий, которые выращивают овощи и продают их. Особенно это касается тепличных хозяйств. Все это приводит к нарушению санитарного и экологического законодательств.

Авторы документа отмечают, что уведомления о начале деятельности позволят сразу проводить плановые проверки. В перспективе это должно повлечь снижение количества нарушений санитарного законодательства.

Если овощи навредили или могут навредить здоровью граждан, будет проще оперативно получить информацию о предпринимателе и местах расположения его теплиц.

В проекте закона также указывается, что новый механизм позволит решить вопрос контроля за предпринимателями, которые выращивают овощи в защищенном грунте. От этого повысится уровень качества и безопасности пищевой продукции, уверены авторы инициативы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.10.2019 08:01
- гость -

А не пора ли гражданам послать все органы государственные подальше!

9.10.2019 08:05
- гость -

Вам Совок еще оплотом свободы покажется.

9.10.2019 08:06
- гость -

бижим саапщать, аш тапачки слетают

концентрация идиотов в госдуре превысила 100%

9.10.2019 08:08
- гость -

Результат нахождения у власти Ленинградских юристов и верных андроповцев

9.10.2019 08:25
- гость -

сватехоспади! думала не доживу уже до таких маразматичных законов. ура

9.10.2019 08:30
могиканин

этот закон не коснется китайцев,они же не умеют по русски читать..

9.10.2019 08:55
- гость -

Очень похоже на налог на болванки, который придумал Михалков. Там идея, что, а вдруг кто запишет пиратский фильм на диск, который купил.. а тут: а вдруг вы это продавать будете.. А как доказать, что не буду? Презумпция невиновности больше не действует в этой стране...

9.10.2019 08:57
Уже

авторы инициатив пережрали китайских помидоров, вот их и прет. бесят

9.10.2019 09:07
Сергеев

Это уже диверсионный удар под самые "скрепы"!
Ведь известно, что население, плача до слез и белой горячки от восхищения своим хроническим "мужеством и героизмом", так и осталось в рабской раскоряке под олигархатом по своему серьмяжному менталитету на уровне крепостных поскотных крестьян-терпил 19 века, натуженно выживющих в ужасающей нужде и безысходности с личных унавоженных грядок.

9.10.2019 09:07
Чучмек

Очередной пример, когда смысл заголовка никак не связан с представленным ниже материалом...

9.10.2019 09:10
- гость -

перечень видов предпринимательской деятельности

Кроме заголовков читаете?

9.10.2019 09:11
- гость -

бгггг )) юся опять таблетосы не под язык а под матрац кладёт )))

9.10.2019 09:11
- гость -

Это кто же такую мерзость придумал? Владипутик-владигном? Карлик, который правительством заведует?

9.10.2019 09:12
Гость

Бизнес должен умещаться в газель. Работать надо преимущественно за наличку. Никаких ИП и рас счетов. Никогда не брать кредитов. Никогда нельзя масштабировать бизнес до среднего. Коротко чему научило меня государство за 35 лет занятий бизнесом.....

9.10.2019 09:28
- гость -

Бизнес должен умещаться в газель.
Работать надо преимущественно за наличку.

Гастарбайтер?

9.10.2019 09:31
- гость -

Скрепненько.... всё для народа всё для человека... я даже знаю этого человека...он недавно себе зряплату поднял....

9.10.2019 09:35
- гость -

Они там усе так сильно хварают ???

9.10.2019 09:37
- гость -

Народ, вы прежде чем орать - почитайте текст-то.

Инициатива расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, которые требуют соответствующего уведомления.

9.10.2019 09:44
Сергеев

Цитата: Народ, вы прежде чем орать - почитайте текст-то.
------------
Там всё абсолютно понятно - соорудил на личной навозной грядке теплицу, значит "предприниматель" со всеми вытекающими и ответственностью всем своим имуществом.

9.10.2019 09:46
- гость -

а соседи выращивающие на продажу и есть предприниматели, фотаешь их на даче вместе с теплицами и урожаем, потом на рынке с кабачками их фиксируешь, пишешь заяву и вуаля

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