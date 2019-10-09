Россиян заставят сообщать в госорганы о выращивании овощей в теплицах

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому прежде чем начать выращивать овощи в парниках и теплицах необходимо будет уведомлять контролирующие органы, пишет "Парламентская газета".
Инициатива расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, которые требуют соответствующего уведомления. Однако, как заметили депутаты, в списке почему-то отсутствует выращивание овощей с использованием, к примеру, теплиц и парников (в защищенном грунте).
Как указывается в пояснительной записке, из-за такого упущения надзорные органы не могут контролировать деятельность граждан и предприятий, которые выращивают овощи и продают их. Особенно это касается тепличных хозяйств. Все это приводит к нарушению санитарного и экологического законодательств.
Авторы документа отмечают, что уведомления о начале деятельности позволят сразу проводить плановые проверки. В перспективе это должно повлечь снижение количества нарушений санитарного законодательства.
Если овощи навредили или могут навредить здоровью граждан, будет проще оперативно получить информацию о предпринимателе и местах расположения его теплиц.
В проекте закона также указывается, что новый механизм позволит решить вопрос контроля за предпринимателями, которые выращивают овощи в защищенном грунте. От этого повысится уровень качества и безопасности пищевой продукции, уверены авторы инициативы.
Комментарии
А не пора ли гражданам послать все органы государственные подальше!
Вам Совок еще оплотом свободы покажется.
бижим саапщать, аш тапачки слетают
концентрация идиотов в госдуре превысила 100%
Результат нахождения у власти Ленинградских юристов и верных андроповцев
сватехоспади! думала не доживу уже до таких маразматичных законов. ура
этот закон не коснется китайцев,они же не умеют по русски читать..
Очень похоже на налог на болванки, который придумал Михалков. Там идея, что, а вдруг кто запишет пиратский фильм на диск, который купил.. а тут: а вдруг вы это продавать будете.. А как доказать, что не буду? Презумпция невиновности больше не действует в этой стране...
авторы инициатив пережрали китайских помидоров, вот их и прет. бесят
Это уже диверсионный удар под самые "скрепы"!
Ведь известно, что население, плача до слез и белой горячки от восхищения своим хроническим "мужеством и героизмом", так и осталось в рабской раскоряке под олигархатом по своему серьмяжному менталитету на уровне крепостных поскотных крестьян-терпил 19 века, натуженно выживющих в ужасающей нужде и безысходности с личных унавоженных грядок.
Очередной пример, когда смысл заголовка никак не связан с представленным ниже материалом...
перечень видов предпринимательской деятельности
Кроме заголовков читаете?
бгггг )) юся опять таблетосы не под язык а под матрац кладёт )))
Это кто же такую мерзость придумал? Владипутик-владигном? Карлик, который правительством заведует?
Бизнес должен умещаться в газель. Работать надо преимущественно за наличку. Никаких ИП и рас счетов. Никогда не брать кредитов. Никогда нельзя масштабировать бизнес до среднего. Коротко чему научило меня государство за 35 лет занятий бизнесом.....
Бизнес должен умещаться в газель.
Работать надо преимущественно за наличку.
Гастарбайтер?
Скрепненько.... всё для народа всё для человека... я даже знаю этого человека...он недавно себе зряплату поднял....
Они там усе так сильно хварают ???
Народ, вы прежде чем орать - почитайте текст-то.
Инициатива расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, которые требуют соответствующего уведомления.
Цитата: Народ, вы прежде чем орать - почитайте текст-то.
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Там всё абсолютно понятно - соорудил на личной навозной грядке теплицу, значит "предприниматель" со всеми вытекающими и ответственностью всем своим имуществом.
а соседи выращивающие на продажу и есть предприниматели, фотаешь их на даче вместе с теплицами и урожаем, потом на рынке с кабачками их фиксируешь, пишешь заяву и вуаля