В Алтайском крае сохраняется теплая погода: до +22°C

Погода в Алтайском крае продолжает радовать солнечными днями. 9 октября днем воздух прогреется от +17°C до +22°C (в Барнауле – от +18°C до +20°C), информирует краевой Гидрометцентр. Это на один градус холоднее, чем днем ранее.
Ночью в северных и предгорных районах ожидаются заморозки до -5°C. На остальной территории региона будет теплее – от 0°C до +5°C (в краевой столице – от 0°C до +2°C).
Ветер северо-восточный, умеренный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. Днем солнечно. Утром возможен туман.
Отметим, что из-за сухой и теплой погоды в Тогульском районе ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).
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