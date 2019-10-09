Части ракетоносителя могут упасть на Республику Алтай. Жителей просят не ходить в лес

Жителей Республики Алтай предупреждают о том, что после запуска с "Байконура" ракеты-носителя "Протон-М" на регион могут упасть отделяющиеся части ракеты. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Запуск комического аппарата состоится с космодрома "Байконур" 9 октября в 17:18. Сразу несколько районов Горного Алтая будут находиться в зоне падения отделяющихся частей ракетоносителя. Власти рекомендуют жителям в этот период не находиться на открытом пространстве за пределами населенных пунктов и не ходить в лес. О падении фрагментов ракетоносителя следует сообщать по номеру 112.
В то же самое время эксперты обращают внимание, что в большинстве случаев ступени не успевают долететь до земли – сгорают.
Комментарии
Странно,ракета российская но на ней присутствует рисунок какого-то матраса со звёздочками.
Странно, что запускают американский спутник. Где там Илон Маск?
Чистый горный воздух