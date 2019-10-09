В ФБР рассказали о самом активном серийном убийце

Федеральное бюро расследований США назвало убийцу с наибольшим количеством жертв, сообщают "Известия".
По официальным данным, 79-летний Самуэль Литтл убил 50 человек. Сам преступник заявил о 93 жертвах.
Преступления он совершал с 1970 по 2005 год. Большинство из них были квалифицированы как несчастный случай или как смерти при невыясненных обстоятельствах. Эксперты считают, что числу жертв, которое назвал мужчина, можно верить.
Литтл нарисовал портреты своих жертв, большинство из которых женщины. ФБР запустило сайт, где разместило рисунки потерпевших и видеозаписи признаний. Всех, кто может помочь следствию, просят не оставаться в стороне.
Самуэль Литтл с 2014 года находится в тюрьме. Его осудили за смерть трех человек.
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