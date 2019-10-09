Иномарка насмерть сбила коня на трассе в Алтайском крае

Информация о коне, которого сбили на трассе Бийск – Белокуриха, появилась в социальных сетях 9 октября.
Водитель BMW сбил животное, находящееся на проезжей части. От удара у автомобиля срезало крышу, вмяло капот и выбило лобовое стекло.
Коня отбросило в сторону к обочине. Животное погибло на месте происшествия.
Из автомобиля молодого человека извлекали вместе с медиками. Его увезли в больницу. Информации о его состоянии нет.
Один из очевидцев рассказал, что инцидент произошел около 7:00. Судя по повреждениям автомобиля, заключил мужчина, водителю чудом удалось выжить.
Неизвестно, был ли у коня хозяин или животное было диким.
Комментарии
Ага, Прижевальского, дикий конь, ха ха, это хозяин дикий, когда скатину пастись отпускает бозприсмотра, пускай расчитывается за БМВ и здоровье водителя....
В Атайском крае водятся дикие кони!!!
вот что бывает когда едешь со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь! На дороге не только мягкие пешеходы могут встретиться!