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Депутаты назначили дату проведения конкурса по выборам мэра в Барнауле

, ИА "Амител"
Решение о проведении конкурса не было единогласным, но и против никто не голосовал
Городская дума / Фото: amic.ru

Городская дума / Фото: amic.ru

Депутаты Барнаульской городской думы назначили конкурс на замещение должности главы города и определили его дату. Согласно принятому решению на сессии в среду, 9 октября, конкурс состоится 6 февраля 2020 года. Решение не было единогласным, но и против никто не голосовал. 33 депутата БГД проголосовали за, трое – воздержались.

Напомним, 15 августа 2019 года глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку. Временно обязанности мэра исполняет Вячеслав Франк. Всенародных выборов мэра в Барнауле нет с 2010 года. Сейчас их назначают по конкурсу, кто станет главой города из числа кандидатов, выбирают депутаты БГД.

После отставки Дугина ряд политических деятелей города и партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР выступили с инициативой вернуть народные выборы мэра. Но эта инициатива не была поддержана краевыми депутатами.

Сегодня на сессии БГД глава фракции "Справедливая Россия" Оксана Молодых подчеркнула, что партия намерена бороться за возвращение прямых выборов, но уже в перспективе. Не устроил справедливороссов и отбор участников в комиссию, которая будет оценивать кандидатов на должность главы города. По словам Молодых, в этот раз получилась "мини-фракция "Единой России".

"Мы продолжим принимать меры, для того чтобы в перспективе вернуть прямые выборы. Мы инициируем опрос горожан,  и соответствующий законопроект о возвращении прямых выборов направим в правительство края. Есть вопросы к отбору участников в комиссию, которая займется отбором кандидатов. Мы изучали порядки других регионов, есть более демократичные варианты, когда в комиссию входит широкий круг граждан, чтобы не получилась вот такая работа "мини-фракции "Единой России". Конечно, сейчас мы уже подошли вопросу назначения конкурса и с этим ничего не сделать. Но на перспективу надо демократизировать эту форму", – отметила Молодых.

"Направлено письмо с инициативой прямых выборов, но так как это решение не принято, то мы будем участвовать в конкурсе, предложим своего кандидата", – пояснил свою позицию депутат БГД от партии ЛДПР Алексей Скосырский. 

Что будет дальше

Теперь желающие занять кресло главы Барнаула должны выдвинуть свои кандидатуры. Документы начнут принимать в декабре. После этого их проверит конкурсная комиссия и силовые структуры. Конкурс признают состоявшимся, если комиссия рекомендует хотя бы двух человек.

Что за комиссия, которая будет оценивать кандидатов на пост мэра

В составе конкурсной комиссии 10 человек. Пять из них назначает гордума, еще пять – губернатор. Депутаты со своими кандидатами уже определились: это председатель думы Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель бюджетного комитета Андрей Солодилов, председатель правового комитета Иван Огнев и председатель экономического комитета Валерий Касплер.

Губернатор своих представителей назовет после назначения конкурса.

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