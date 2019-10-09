Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется с 15 июня

Всего на 2020-2021 учебный год Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом. Больше всего бюджетных мест на направлениях подготовки строительно-технологического факультета, энергетического факультета, факультета информационных технологий и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.
"Для направления подготовки "Программная инженерия" установлен новый перечень вступительных испытаний: профильная математика, информатика и ИКТ, русский язык, – комментируют в приемной комиссии АлтГТУ. – Также значительно увеличены минимальные пороги ЕГЭ: по математике – не ниже 39 баллов (а для направлений подготовки, связанных с IT, – не ниже 45 баллов), по физике, химии, биологии, русскому языку – не ниже 40 баллов, по обществознанию – не ниже 44 баллов, по информатике и ИКТ – не ниже 42 баллов".
На большинство технических направлений подготовки набор вступительных испытаний остался прежним – это профильная математика, физика и русский язык. Для того чтобы поступить в институт экономики и управления АлтГТУ, необходимо выбрать для сдачи ЕГЭ профильную математику, обществознание и русский язык.
На направления подготовки "Химическая технология", "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" требуются экзамены по профильной математике, химии и русскому языку.
А вот результаты экзаменов по профильной математике, биологии и русскому языку понадобятся при поступлении на направления подготовки "Продукты питания животного происхождения" и на один из профилей "Продукты питания из растительного сырья". Для поступления на творческие направления подготовки необходимы только два ЕГЭ, еще два творческих вступительных испытания проводятся в АлтГТУ.
Комментарии
Если бы не зарплата, которая зависит от студентов, то можно сказать, что вы там не нужны.
Вы - это и студенты, и преподаватели. Посмотрите по каким дорожкам приходится пробираться до дверей вуза, еще с советских времен лежит асфальт, который местами исчез, появились ямы и колдобины.
Помню когда после окончания школы собирались с другом поступать в вуз, то посетили АлтГТУ, зашли в коридор на первом этаже, а там в некоторых местах лампочки не горели, друг говорит, что не нужны мы здесь в этом вузе, никто нас не ждет. Поступил в московский вуз, там в Москве теперь и живет.
С дорожек, с лампочек и начинается отношение руководства к студентам и преподавателям вуза.
9.10.2019 12:24
- гость -
А мне кажется путь начинается с говна, когда батька дает вилы и говорит давай сынок убирай навоз за свинками, нам теперь надо денег копить в ВТУЗ в столице нашего края. И я брал вилы с лопатой и убирал говно, а вечером шел за коровой. И когда поступил в этот университет меня не смущали ни асфальт, ни лампочки, да честно меня и сейчас это не смущает. А отношение к нам было нормальным, справедливым. А тот который из преподавателей брал взятки того отправили на нары. Нет, он не отмазался, он не взял больничный и потом уволился. Его просто посадили, не чета нынешним взяточникам. Просто и справедливо.