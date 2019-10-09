Россиянам подсказали альтернативы отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда россияне могут поехать вместо курортного города Антальи, сообщает РИА "Новости".
По словам эксперта, цены, инфраструктура и погода Турции сравнима со Средиземноморской. В первую очередь он посоветовал отправиться на Кипр и в Балканские страны. Кроме того, в качестве альтернативы он отметил Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.
Ранее стало известно, что отели города-курорта Анталья приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. В рейтинге самых перегруженных туристами мест город занимает 16-е место. Лидерами рейтинга оказались остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Мальорка в Испании.
Комментарии
Кипр, Италия, Греция - неплохо, но ощутимо дороже чем Турция, был везде. Особенно Италия.
Азия вообще не интересует, был в Тае и Вьетнаме - помойки, до уровня средиземноморских курортов им далеко.
А как же целебный воздух Крыма?))))
Южный берег Охотского моря. Крым - это для диаспоры, не для вас.
Отдохну на огороде. Картошечку прополю, помидорки по поливаю... Жрать то что то надо же зимой. На 20 коп не шибко по анталиям поездишь.
Дома нада отдыхать, мне вот нравится пляж гэлвестон, рядом чё, если не влом можно поехать на кристал-бич , вода щас шикарная.
Азия вообще не интересует, был в Тае и Вьетнаме - помойки, до уровня средиземноморских курортов им далеко
Не в тех местах были. Шикарные пляжи, теплое ласковое море, высокий уровень сервиса.
На Кипре чай из пакетика 2,5 E.
Да уж, Доминикана - альтернатива Турции, особенно по ценам.
Отдохну на огороде. Картошечку прополю, помидорки по поливаю...
Предлагают на осень, с картошкой пора завязывать.
9.10.2019 11:04
- гость -
А какие те ? Был в Нячанге и на Пхукете. Нячанг - грязное море, вообще везде грязь, стада свиней-китайцев.
Пхукет - пляжи не оборудованы, народу толпы, грязь, конские цены на все.
9.10.2019 10:56
- гость -
Отдохну на огороде. Картошечку прополю, помидорки по поливаю... Жрать то что то надо же зимой. На 20 коп не шибко по анталиям поездишь.
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Коллега по работе в Горный несколько раз в год ездит. С палатками, своей компанией. И бюджетно, и в очень красивые места заходят, где людей не встретишь.
"Отдохну на огороде. Картошечку прополю, помидорки по поливаю... Жрать то что то надо же зимой. На 20 коп не шибко по анталиям поездишь."
Вы органы уведомили как самозанятый ИП? ))))
Коллега по работе в Горный несколько раз в год ездит. С палатками, своей компанией. И бюджетно, и в очень красивые места заходят, где людей не встретишь.
Опасно это, можно нарваться на картечь или медведя.
9.10.2019 12:15
- гость -
Опасно это, можно нарваться на картечь или медведя.
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Мы в молодости тоже дикими туристами и в Горный, и в тайгу ходили. Прекрасные безлюдные места. А опасностей в городе больше, чем там. Потом, от группы обычно шум, медведи такое стороной обходят, а охотники заранее слышат.
Да и ракета, говорят, упадет.
9.10.2019 11:23
- гость - Во Вьетнаме ищите места где туристов нет. Мы за месяц весь Вьетнам перешарили, очень понравилось. Отвыкли от русскоговорящих, и англоговорящих мало встречалось.А в агенстве говорили что так никто не отдыхает, пропадете говорили.
А какие те ? Был в Нячанге и на Пхукете.
Всё вам расскажи. Любите турагентства - что вам в уши надуют, то и берёте. Особенно подешевле.
В Фантьете-Муйне замечательно, чисто, спокойно, но море прохладненькое (в феврале) и волны. Но вам же не нравится 5 часов из аэропорта Сайгона до моря ехать, еще и вылет и Н-ска.
Фукуок вообще рулит.
А Таиланд - Самуи, но тоже месяц смотреть надо и пляж выбирать.
9.10.2019 12:21
- гость -
Дак это тут смотря на кого охотники
9.10.2019 12:33
- гость -
Ну дак сами написали- то что получше будет дороже и поудаленнее. Зачем мне ехать 5 часов после 7 часового перелета еще ? Да если еще и до НСКа пилить 4 часа. Я еще не совсем с дуба рухнул, зачем мне такое счастье, после такой поездки нужно будет снова отпуск брать, отдыхать от нее.
А в Турции, перелет около 6 часов, час езды на автобусе и ты в шикарном отеле, с отличным пляжем (никакие азиатские и рядом не валялись), с отличным питанием, с хорошими номерами, с развитой туристической инфраструктурой. Так что Турция пока вне конкуренции, тут даже без вариантов. Я побывал уже много где, в этом году опять был в сентябре в Турции и в следующем снова поеду, там действительно все отлично.
А в Турции, перелет около 6 часов, час езды на автобусе и ты в шикарном отеле, с отличным пляжем (никакие азиатские и рядом не валялись), с отличным питанием, с хорошими номерами, с развитой туристической инфраструктурой.
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О, нет, ты не прав. Вмешаюсь. Были несколько лет назад недалеко от Ньячанга, отель Диамонд Бэй за городом. Прекрасная огромная территория, со своим закрытым пляжем в бухте. Тишина, людей мало, зелень шикарная. На территории отеля бунгало, ощущение уединённости, покоя.
И были в Белек, отель Зейнеп сентида, пять звёзд. Никакого сравнения с Вьетнамом. Народу куча, в обед лежаки на пляже заняты или с полотенцами, везде люди, на обеде куча народа, столики приходится искать свободные. И пляж - просто ровная линия, ничего особенного.
Были в конце сентября начале октября Китае о.Хайнань город Санья бухта Додунхай- в городе чисто ,красиво и спокойно, воздух по чистоте 2-ой в мире после Кубы, народа мало, пляж прекрасный, море чистейшее и теплое ,обслуживание прекрасное, погода отменная - про это место почему ничего нет в рейтинге?
https:// zametk i-turista. com / kitaj/priroda-i-ekologiya-ostrova-xajnan-kitaj.html -пробелы нужно убрать