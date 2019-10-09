В Барнауле произошло ДТП с участием двух легковушек, грузовика и трактора

Фото: vk.com/incident22
В Барнауле на улице Эмилии Алексеевой в районе дома № 86 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузовика и трактора, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
На месте работают медики и сотрудники МЧС. Судя по всему, так называемый "паровозик" получился из-за несоблюдения скоростного режима, как обычно и бывает в подобных ситуациях.
Комментарии
Судя по всему, так называемый "паровозик" получился из-за несоблюдения скоростного режима, как обычно и бывает в подобных ситуациях.
ехал бы трактор быстрее, дтп бы не было
убойное сочетание авто...
По фото получается трактор гнал, а грузовик его подрезал.
9.10.2019 10:39
- гость -
Точно! Трактор виноват, что не дает лететь всем кто позади. Долой с улиц ком.технику!!!
9.10.2019 12:20
- гость -
как бы это смешно не звучало, но да. Именно трактор создал аварийную ситуацию, либо стоя на месте, либо двигаясь со слишком низкой скоростью. И летуны тут ни при чем - любое ТС, которое движется со скоростью, отличной от скорости потока - создает аварийную ситуацию. По правилам, конечно, признают виновным водилу легкового авто, но лишь из-за того что не смог предотвратить аварийную ситуацию, которую создал тихоход
9.10.2019 12:48
- гость -
а трактору по вашему телепортироваться нада из точки А в точку Б или как по вашему перемещаться?
9.10.2019 12:48
- гость -
Ну не убедил. Трактор в своей полосе, едет с разрешенной скоростью. Чего ещё надо? Что бы он разрешенные 60 валил с потоком? Так такого не будет. Может аварийно опасно ехали те кто не смог контролировать дистанцию и скорость?