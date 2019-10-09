Мужчине, у которого выросла грудь из-за Johnson & Johnson, присудили $8 млрд

В США жюри присяжных обязало компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Wall Street Journal.
Мужчина подал иск на компанию из-за того, что она не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal.
Отмечается, что мужчина в своем иске утверждал о том, что в детском возрасте с 2003 по 2008 год он принимал препарат Risperdal, который используется для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Однако проявился побочный эффект – увеличение ткани молочной железы. По мнению истца, компания знала о таких рисках.
В 2015 году суд присяжных вынес первый вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить в качестве компенсации 1,75 млн долларов, однако позже сумма была снижена до 680 тыс. долларов.
Истец высказал несогласие и подал апелляцию. По новому решению ему должны выплатить восемь миллиардов долларов.
Представители компании Johnson & Johnson заявили, что оспорят решение суда. Также было заявлено, что новая сумма несоизмерима с первоначальной.
Комментарии
У меня пузо растёт! Кому иск вчинить? ))))
11:18, пивнушке, в которой ты покупаешь пиво...
дада от пива пузяка растет, бросьте вы это
от пива лишь мочишься криво. Иногда под себя.
от закуски пузо растёт а не от пива! бросайте закусывать...
Пиво без водки-деньги на ветер! )))
От пива тоже титьки растут - там много эстрагена.
Эстраген вроде стояку помогает.... не?
Ага помогает. Женский половой гормон.
От шизофрении лечится… по ходу, в вундеркинда перевоплотился! 8 лярдов для шизофреника… у нас бы закрыли…