Автомобиль сгорел в Бийске во время ремонта, когда ему хотели "приварить глушак"

В Бийске пожаром закончился ремонт автомобиля в гаражном кооперативе, сообщается в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" в соцсети "ВКонтакте".
"Варил глушак. В баке видно дырка была... или что. Пыхнуло быстренько. "Королка" сейчас сгорит – это сто процентов", – говорит автор ролика.
По его словам, видео начали снимать спустя пять минут с момента возгорания автомобиля: "Ровно пять минут и машине каюк". Тогда уже стало понятно, что автомобиль не спасти.
Комментарии
Глушак то заварили или нет? Дырка была не в баке, а в голове человека который проводил сварочные работы!