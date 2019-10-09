ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2019 года

ООО "Энергия маркет" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2019 года.
|
№
|
Наименование показателя
|
Объем, млн кВт⋅ч
|
1
|
Полезный отпуск электрической энергии, всего
|
|
|
в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|
|
2
|
ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:
|
3,890
|
|
ВН
|
3,489
|
|
СН1
|
|
|
СН2
|
0,383
|
|
НН
|
0,018
|
3
|
ООО "________", в т.ч.:
|
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|
ВН
|
|
|
СН1
|
|
|
СН2
|
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|
НН
|
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