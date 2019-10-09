Ученые обнаружили у свиней возможность использовать простейшие инструменты

Видео, на котором свинья из парижского зоопарка копает землю палкой, опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как висайская бородавчатая свинья Присцилла сначала роет землю пятачком, а затем использует для этого палку. Она достаточно ловко управляется инструментом, но пятачок или копытца были бы эффективнее, отметили экологи.
То, что свиньи могут использовать простейшие инструменты, – важное открытие, по словам ученых. Это означает, что не только люди, но и другие виды могут воздействовать на окружающую среду, сообщают "Известия".
Комментарии
Британские опять? Хоть бы бобров вспомнили для начала.