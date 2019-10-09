Владельцы недвижимости и авто в крае заплатили по 3,5 тысячи рублей налогов

Почти 3,7 млрд имущественных налогов собрали в Алтайском крае в 2019 году по итогам уплаты за 2018-й, сообщил 9 октября Юрий Куриленко, глава регионального управления налоговой службы. Транспортного и имущественного налога собрали больше, чем годом ранее, а земельного – меньше.

Всего уведомления об оплате получили около 1 млн владельцев. То есть в среднем сумма налога на одного собственника составила 3,68 тыс. рублей.

Владельцев авто стало больше

Более 50% от общего объема имущественных налогов – это платежи за транспорт. В 2019 году сумма налогового сбора составила почти 1,9 млрд рублей, это на 59,3 млн больше, чем в 2018-м.

Всего в крае 513 тыс. владельцев транспорта, их число за год возросло на семь тысяч. Все они платят налог за 731 тыс. единиц техники. Из них 84% – маломощные автомобили до 150 лошадиных сил.

Число льготников по этому налогу возросло на 5,5 тыс., теперь их всего 86,5 тысячи.

Коварный дефлятор

950 тыс. жителей края до 2 декабря должны заплатить 1,1 млрд рублей налога на имущество физлиц. Это почти на 18 млн больше, чем год назад. Число самих владельцев выросло больше чем на 50 тыс. человек.

Рост общей суммы платежей связан с тем, что при начислении налога по инвентаризационной стоимости (сейчас в крае он считается именно так) применяется коэффициент-дефлятор, который растет каждый год.

За землю платят меньше

688 млн рублей выставили в этом году налоговики всем владельцам земельных участков в регионе. Это на 6% меньше, чем год назад. При этом число собственников земли в крае выросло на 42 тысячи и составило 800 тыс. человек.

Основные причины уменьшения общей суммы налогов две. Первая – рост числа льготников с 288,5 до 314 тысяч человек. Дополнительные преференции получили многодетные семьи, дети-инвалиды, кроме того пенсионерам стали делать вычет на 6 соток.

Вторая – пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, по которой считается налог, в судах или на комиссиях по рассмотрению споров.