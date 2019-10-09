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Владельцы недвижимости и авто в крае заплатили по 3,5 тысячи рублей налогов

, ИА "Амител", Елена Маслова
Имущественные налоги в Алтайском крае почти не растут второй год подряд

Почти 3,7 млрд имущественных налогов собрали в Алтайском крае в 2019 году по итогам уплаты за 2018-й, сообщил 9 октября Юрий Куриленко, глава регионального управления налоговой службы. Транспортного и имущественного налога собрали больше, чем годом ранее, а земельного – меньше.

Всего уведомления об оплате получили около 1 млн владельцев. То есть в среднем сумма налога на одного собственника составила 3,68 тыс. рублей. 

Владельцев авто стало больше

Более 50% от общего объема имущественных налогов – это платежи за транспорт. В 2019 году сумма налогового сбора составила почти 1,9 млрд рублей, это на 59,3 млн больше, чем в 2018-м.

Всего в крае 513 тыс. владельцев транспорта, их число за год возросло на семь тысяч. Все они платят налог за 731 тыс. единиц техники. Из них 84% – маломощные автомобили до 150 лошадиных сил. 

Число льготников по этому налогу возросло на 5,5 тыс., теперь их всего 86,5 тысячи.

Коварный дефлятор

950 тыс. жителей края до 2 декабря должны заплатить 1,1 млрд рублей налога на имущество физлиц. Это почти на 18 млн больше, чем год назад. Число самих владельцев выросло больше чем на 50 тыс. человек. 

Рост общей суммы платежей связан с тем, что при начислении налога по инвентаризационной стоимости (сейчас в крае он считается именно так) применяется коэффициент-дефлятор, который растет каждый год.

За землю платят меньше

688 млн рублей выставили в этом году налоговики всем владельцам земельных участков в регионе. Это на 6% меньше, чем год назад. При этом число собственников земли в крае выросло на 42 тысячи и составило 800 тыс. человек.

Основные причины уменьшения общей суммы налогов две. Первая – рост числа льготников с 288,5 до 314 тысяч человек. Дополнительные преференции получили многодетные семьи, дети-инвалиды, кроме того пенсионерам стали делать вычет на 6 соток.

Вторая – пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, по которой считается налог, в судах или на комиссиях по рассмотрению споров.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

9.10.2019 14:16
- гость -

БТИ, слышал, нанимала фирму из Смоленска или Саратова для пересчета инвентаризационной стоимости квартир, которая просто стоимость увеличила раза в два. При расчете не учитывается износ дома, который уменьшает стоимость квартиры. У нас дому 24 года, а износ 0 % стоит. Везде инвентаризационная стоимость сильно завышена.

9.10.2019 14:18
- гость -

Везде инвентаризационная стоимость сильно завышена.

уже не актуально, так как уже бум платить по кадастровой стоимости с коэф. 0,3...

9.10.2019 14:20
- гость -

Имущественные налоги в Алтайском крае почти не растут второй год подряд
------------------------
Мне каждый год налог увеличивают на 300-500 рублей. За 2014 год платил 734 рубля, за 2018 год уже 3600 рублей. В 5 раз больше.

9.10.2019 14:23
- гость -

На днях заплатили с супругой 7000 р налога. В прошлом году было за эти же объекты около 2000 р

9.10.2019 14:26
- гость -

9.10.2019 14:18
- гость -
уже не актуально
---------------------------
Мне за месяц насчитали в 2006 году 600 квт 600 рублей, не было счетчика. Так до сих пор сумма болтается. Больше 130 квт расхода никогда не было.

9.10.2019 14:28
- гость -

14:20
По арифметике в школе пара была? Посчитай что написал.

9.10.2019 14:29
- гость -

почти не растут второй год подряд

я так понимаю "почти" значит растут как минимум на удвоенный уровень официальной инфляции, если не "повезло" перескочить на другую налоговую ставку )))

9.10.2019 14:57
- гость -

Подгоняют к 500 тысяч, не учитывают износ дома, а там кооэфициент 0.5 вместо 0.1, в 5 раз больше.

9.10.2019 15:25
- гость -

отправьте письмо в налоговую с требованием пересчитать налог на имущество за прошлые года по кадастровой стоимости и будет вам счастье.

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