Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре российского города

Журналисты обнаружили в центре Кургана подпольное предприятие по сжиганию медицинских отходов, человеческих останков и трупов животных, сообщает Znak.
Бывший сотрудник подпольного крематория обратился к журналистам и рассказал о том, как проходила работа по утилизации медицинских отходов и человеческих тел. Спустя некоторое время нашелся и сам крематорий.
"Металлический цех без крыши между двумя крупными больницами. Все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим", – так мужчина описал свое предыдущее место работы. По его словам, отходы сюда привозили не только из Кургана, но еще из нескольких городов. Летом отходы просто гнили на солнце, а зимой замерзали так, что их приходилось разрубать.
Журналисты рассказали, что цех находится на улице Марии Ульяновой в микрорайоне Рябково. В цехе они обнаружили множество пакетов со шприцами и капельницами, а также контейнеры, испачканные кровью. В них, по словам бывшего сотрудника, привезли человеческие останки. Он рассказал, что "мясо" (так мужчина называет приезжающие на предприятие части человеческих тел) привозят по понедельникам и сжигают его на протяжении недели. Выяснилось, что площадка относится к местному Центру утилизации медицинских отходов. В администрации пояснили, что это предприятие уже был замечено в несоблюдении санитарных норм.
Позднее была обнаружена еще одна площадка по утилизации на улице Омской. Здесь отходы сжигали даже без печей. Дым выходил в отверстия в потолке. По поводу этой площадки в администрации ничего не знали. Цехом заинтересовалась прокуратура. Сейчас здание опечатано.
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