Бывший сенатор от Алтайского края нашел новую работу в Москве

Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин занял пост проректора по научной деятельности в Московском государственном университете пищевых производств, пишет "Политсибру" со ссылкой на свои источники.
Соответствующая информация опубликована на сайте вуза. В самом образовательном учреждении пояснили, что договор с Щетининым есть, однако о дате его назначения не сообщили.
По контактному номеру телефона, указанному на сайте рядом с фамилией Щетинина, никто на звонок не ответил. Отсутствует и пункт часов приема, в отличие от "коллег" из числа руководства вуза.
Ранее сообщалось о возможности назначения Щетинина на пост главы постоянного представительства Алтайского края в Москве. Однако это место сохранил за собой Николай Борисенко.
В настоящее время Щетинин заведует кафедрой технологии продуктов питания в АлтГТУ.
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