Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети. Что там у них?

Украинский и российский блогеры сравнили цены на продукты питания в своих странах и пришли к выводу, что в России еда дешевле, сообщает РИА "Новости". Видео опубликовано на YouTube-канале "Иван Проценко".
Свое исследование блогеры провели в Саратове и Киеве в магазинах "Ашан".
Выяснилось, что стоимость килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен – почти 39 рублей. В России такая покупка обойдется в 12 рублей.
Цена килограмма риса в России – от 59 рублей, а в Киеве – от 20,95 гривны (55,14 руб.). Макароны – от 50 рублей, на Украине – 42,53 гривны (111 рублей).
Литр молока в Саратове стоит от 41,9 руб., в Киеве – от 18,16 гривны (47,8 рубля).
В итоге оказалось, что значительная часть потребительской корзины на Украине стоит дороже, чем в России.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, согласно показателям, которые заложены в госбюджет на 2019 год. При этом минимальная заработная плата была повышена на 12%, однако, как отмечают местные политики, это оказалось незамеченным на фоне роста тарифов и налогов.
В России с 1 января 2019 года МРОТ установлен на уровне 11 280 рублей в месяц. Это 173 доллара (на Украине – 114).
Комментарии
давайте теперь с эфиопией сравним. Это же так круто чувствовать себя бахатыми, ага?
смешносс, ей богу.....хотя как говаривали ".. от иронии до крамолы — один шаг"(с)
Саратов и Киев - сравнили две столицы?
Украйиину с Эфиопией? Эфиопия выиграет. Долгов меньше, оборонка меньше, чистый доход на душу населения выше. А если тарифы сравнить и перспективы глянуть? Так что недруг из Хохлопии ты попал.
Не знаю как в Саратове, у нас молоко, которое похоже на молоко от 50 р. Картоха за 12 будет в сезони от фермеров местных, привозная 30, 40, 50 р/за кг.
Да ладно, хватит уже глумиться над хохлами... Да, бензин там жутко дорогой, да, коммуналка неподъёмная... мы всё это уже переживали у себя в стране.
Даст бог хохлам мозгов побольше чуть-чуть и заживут как прежде, получше нас.
Все-то надо:
- разогнать олигархов (у нас это Путин правильно сделал)
- расстрелять всех националистов.
Впрочем, хватит лишь расстрелять всех олигархов. Националисты без денег не воюют, цэж Украдина.
Ну и самый главный вопрос- у кого ежатина сушёная дешевле?
врут ваши блогеры, не так все там
Хотя не уточнили, если речь идет о Донбассе, то да, правильно. а если о самой Украине то не так там.
У русичей единственная отрада - смеяться над хохлами...и отгонять мысли, что Украина - это Россия на минималках.
По обе стороны ГОЛЫТЬБА! А рулящие нас дураков еще и травят! Не с тех надо спрашивать. Нам рассказывают о народном достоянии, а принадлежит оно реально правящей верхушке и холуям... Мы же нищеброды с минимальным достатком, а жить по праву должны хотя бы как в Саудовской Аравии.
Некорректно сравнивать цены в городах разного уровня. Если уж взяли Саратов, то у хохлов взять Харьков например, так правильнее будет. А Киев надо сравнивать с Москвой.
9.10.2019 15:02
Ирина
И как там ?
Расскажите.
9.10.2019 15:02
Ирина
Блогеры может и врут, а мои родственники в Харькове не врут, пенсия 4700 на наши деньги, цены примерно как в Барнауле
А тушка куряча на фотке дешевле, чем у нас. У нас кг 100 рублей не стоит