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Рынок нелегального такси в России вырос на 35%

, ИА "Амител"
Нелегалы не доплатили в бюджет около 6 млрд рублей
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Аналитический центр при правительстве РФ провел исследование, которое показало, что "серый" рынок такси вырос на 35% с 2017 года. 

"В отличие от легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в денежном выражении вырос на 35%, c 75 миллиардов рублей в 2017 году до 101 миллиарда рублей в 2019 году, и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси", – говорится в сообщении центра.

Количество выданных разрешений на таксомоторную деятельность упало на 8% в 2018 году и не восстановилось в 2019. Доля нелегальных поездок в России составляет порядка 16%. 

По оценкам экспертов, объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет от "серых" таксистов мог составить около 6 миллиардов рублей. В качестве варианта вывода рынка из тени рассматривают новый налог для самозанятых, сообщает РИА "Новости".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.10.2019 13:52
- гость -

Так бы и говорилось, что по вине нелегалов, толстосумы не пополнили свой карман!

9.10.2019 13:55
- гость -

дак это о чем говорит??? люди в нищете... поэтому и бомбят xD а они все не дополучили..... когда же вы уже нажретесь

9.10.2019 14:02
- гость -

К сожалению эти, если вы имели ввиду деньги, уже не нажрутся ими. Они теперь могут нажраться чего нибудь другого, а для этого ународа ещё терпение не кончилось.

9.10.2019 14:03
- гость -

Согласен со втором постом - это от без денежья.

9.10.2019 14:10
- гость -

А собственно кто за последнее время пользовался НЕлегальным такси???
Это получается, нужно выйти на улицу, встать у обочины дороги, и махать рукой!? Так? Я что то за последние 2-3 года такого наблюдал раза 3... Все в основном вызывают про телефону через определенные фирмы или через агрегаторы. И где тут не законно?
Так выходит государство не может навести порядок и разобраться с собственниками агрегаторов и владельцами фирм-такси???
А при чем здесь простой водитель? Он пришел в офис, его сфотографировали, сняли копии с документов, выдали логин, пароль и он поехал... Где он нарушил?

9.10.2019 14:16
- гость -

А при чем здесь простой водитель? Он пришел в офис, его сфотографировали, сняли копии с документов, выдали логин, пароль и он поехал... Где он нарушил?

где, где - известно где, в налоговой, в пфр...
он со своих барышей не заплатил ндфл 13%, взнос 22% и т.п...

9.10.2019 14:17
- гость -

9.10.2019 14:10
- гость -
Он нарушил там, что не платит налоги.

9.10.2019 14:52
- гость -

9.10.2019 14:16
- гость -
Достаточно водиле быть ИП и платить всего 6% от доходов.

9.10.2019 14:55
- гость -

9.10.2019 14:16
- гость -
С какого перепуга он должен платить что-то кроме 13%? Может, ему еще НДС и акциз заплатить с полученной суммы?

9.10.2019 15:07
- гость -

9.10.2019 14:55
- гость -

Погуглите, что такое СВ на ОПС и ОМС.

9.10.2019 15:07
- гость -

9.10.2019 14:55
- гость -
Так и 13% платить не обязательно- достаточно 6%, но надо стать ИП. ;% с 2021 года- как самозанятому.

9.10.2019 15:17
- гость -

9.10.2019 15:07
- гость -
Знаете, гуглить вы, может, и умеете, но читать то, что нагуглили, тоже надо уметь))) Он же не работодатель, он получил доход. И он не зарегистрирован как ИП или самозанятый. Откуда у него страховые взносы за себя возьмутся?

9.10.2019 15:17
- гость -

Подытожим - Нелегальный таксист - заплатил налог за авто, заплатил акциз на бензин и обогатил нефтяных олигафрэноф, заплатил агрегатору (который уплатил налоги), заплатил за запчасти на авто в которых сидит НДС который подняли до 20 %, но это мало, надо чтобы таксист нелегальный еще и запалатил налог на самозанятость)) как в анекдоте: Вопрос юристу: Я занимаюсь онанизмом - нужно ли мне платить налог на самозанятость? - Да конечно, вы оказываете услуги сексуального характера и должны уплатить налог

9.10.2019 15:44
- гость -

Сейчас сократят и я пойду бомбить. Правда сперва на учёт в службе занятости встану

9.10.2019 15:46
- гость -

9.10.2019 15:17
- гость -
Что мешает водиле стать ИП или самозанятым и платить 6% или всего 4%? без всех остальных взносов.

9.10.2019 15:47
- гость -

9.10.2019 15:17
- гость -
Ну как и все остальные граждане. Все по честному - заплати налог и спи спокойно

9.10.2019 15:59
- гость -

9.10.2019 15:46
- гость -
ИП - это фиксированные взносы в ПФР. И никого не... трогает, работаешь ты или нет. И какая у тебя система налогообложения. И скорее всего придется бить чеки (тут я не Копенгаген, точно не скажу). Самозанятые вроде у нас пока не прописаны, там же эксперимент, и не в нашем регионе. У нас только налоговые каникулы для репетиторов и еще кого-то.

9.10.2019 16:02
Filin

6%, 4%... отчего все пенсионный и социальный налоги забывают?

9.10.2019 16:09
- гость -

9.10.2019 15:59
- гость -
Все взносы входят в 6%. Ну чеки и что с того? А через пару лет самозанятый - всего 4%, а тго говорят и с 2020 года введут.

9.10.2019 16:10
- гость -

9.10.2019 16:02
Filin
А что такое, простите, социальный налог? Есть страховые взносы, и ИП их платят. За себя. 4% - это не в нашем регионе пока, и там действительно никаких взносов кроме этих % нет (ну или пока нет)))

9.10.2019 16:10
- гость -

9.10.2019 16:02
Filin

От того что и пенс и все остальное входят в 6% или соотв. в 4%.

9.10.2019 16:12
- гость -

9.10.2019 16:09
- гость -
Не входят... "Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов."

9.10.2019 16:16
- гость -

9.10.2019 16:12
- гость -
Ну гуглом то надо уметь пользоваться! Так что входят, еще как входят!

Приведу пример расчета авансовых платежей на УСН доходы 6% без наемных работников:

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
1. Допустим, ваш доход за январь, февраль, март, т. е. за 1 квартал текущего года составил 500 000 руб. 500 000&#215;6% = 30 000 рублей.

2. Определяем размер вычета (это ваши взносы, которые вы должны были уплатить в течении первого квартала 2019 года):

на обязательное пенсионное страхование 7 338,50 рублей;
на обязательное медицинское страхование 1 721 рубль.
Итого ваш вычет за 1 квартал 2019 года составит 9 059,50 рублей.

3. 30 000 — 9 059,50 = 20 940,50 рублей. Это и есть сумма, которая называется авансовый платеж за первый квартал 2019 года.

9.10.2019 16:18
- гость -

9.10.2019 16:12
- гость -

Тоесть ваш налог (6%) в реале составит:
6% от дохода -(минус) обязательное пенсионное страхование-(минус)обязательное медицинское страхование = см. пример выше

9.10.2019 16:30
- гость -


9.10.2019 15:46
- гость -
зачем ему еще один налог?

9.10.2019 16:35
- гость -

9.10.2019 16:30
- гость -
Чтобы быть как все. Исправно платить налоги и спать спокойно.

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