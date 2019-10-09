Узбекистанский боец ММА умер после поединка с россиянином

Узбекистанский боец Бекзод Нурматов умер в больнице после боя с россиянином Бесланом Исаевым, сообщает ТАСС.
Бой на турнире Absolute Championship Akhmat 100 проходил в Грозном 4 октября. По итогам трех раундов по пять минут победу одержал российский спортсмен.
После поединка у Нурматова произошел инсульт, и спортсмен впал в кому. Врачи в больнице не смогли спасти ему жизнь. Он скончался в понедельник, 7 октября.
Родственники бойца сообщили, что его тело доставят на родину во вторник. Тогда же состоятся похороны.
Бекзоду Нурматову было 27 лет. За свою карьеру он провел 13 боев и одержал 11 побед.
Комментарии
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