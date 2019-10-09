Фонд поддержки олимпийцев выделил деньги Барнаулу на лучший скалодром в крае

Самый современный скалодром в России будет построен в Барнауле за 27 миллионов рублей до конца года. Решение о выделении средств было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.
Скалодром построят при финансовой помощи "Фонда поддержки олимпийцев России", который курирует Левитин. В его состав входят такие известные бизнесмены, как Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Владимир Потанин и другие. Первый совместный проект уже начал реализовываться. 3 октября на барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта.
Строительство скалодрома высотой 15 метров и площадью 200 квадратных метров завершится до конца года. Подобный объект должен появиться и в Белокурихе.
Скалодром в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым объектом такого формата в России. По данным федерации скалолазания Алтайского края, сейчас они есть только в Севастополе и Миассе. Заниматься на скалодроме можно будет с апреля по октябрь. Пока речь идет только о тренировках детей, но вероятнее всего, со временем заниматься здесь смогут и взрослые спортсмены. Будущим спортобъектом также заинтересовались тренеры и спортсмены Бийска и Рубцовска. Они планируют приезжать в краевую столицу на тренировочные сборы.
"Сегодня мы видим, что достигнутые в августе договоренности начали воплощаться: благодаря Фонду поддержки олимпийцев России нашему региону оперативно были выделены средства и началось строительство скалодрома на стадионе "Лабиринт". Безусловно, это даст дополнительный стимул к развитию спорта и даже позволит приглашать на тренировочные сборы сборные команды России", – говорится в официальном комментарии министра спорта региона Алексея Перфильева.
Комментарии
Нищий край? Скалодром получай!
Наверху бутерброд класть - это повысит мотивацию голодного ...эээ... лазуна? Лезуна? Взбирателя? Скалодромиста?
скалодром !?!?!
построят скалу
Ниче не понимаете: нам для прорыва скалодрома не хватало! Ща попрет!
Почему такой выбор места? Добираться не удобно.
Удивляюсь некоторым комментаторам, с такой жизненной позицией, от куда у вас деньги на комп и интернет? Или за счет работодателя сидите на Амике?)))
ЗА такие деньги можно было бы и круглогодичный построить....